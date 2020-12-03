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    Колишні президенти США готові публічно зробити щеплення від коронавірусу

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    Барак Обама та Білл Клінтон обов'язково вакцинуються, позиція чинного президента Дональда Трампа невідома - Колишні президенти США готові публічно зробити щеплення від коронавірусу
    Барак Обама та Білл Клінтон обов'язково вакцинуються, позиція чинного президента Дональда Трампа невідома
    Фото: The White House/Flickr

    З такою ініціативою колишні президенти виступили для того, щоб переконати американців у безпечності вакцини

    Колишні президенти США – Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон заявили про готовність публічно пройти процедуру вакцинації від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє CNN. 

    Наразі невідома позиція ще одного колишнього президента, 96-річного Джиммі Картера та чинного президента Дональда Трампа, який сам перехворів на коронавірус. До того, як захворіти, Трамп заперечував небезпечність коронавірусу. 

    Колишні президенти зараз в очікуванні реєстрації владою США вакцини для масової вакцинації від COVID-19. На розгляді у профільного відомства перебувають два препарати, – компаній Pfizer і Moderna. 

    У США з кінця листопада кількість нових випадків заражень на добу тримається на рівні 200 тис. Загалом, з початку пандемії у країні зафіксовано понад 14 млн випадків Covid-19.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. 

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Теги: США Барак Обама Дональд Трамп Білл Клінтон коронавірус
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