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    ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок

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    В Україні людину без маски можуть оштрафувати від 170 до 255 грн без суду - ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок
    В Україні людину без маски можуть оштрафувати від 170 до 255 грн без суду

    Організація рекомендує носити маску завжди, незалежно від можливостей для дотримання необхідної дистанції

    Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що в умовах пандемії маску слід носити і всередині, і поза приміщеннями, якщо немає можливості для дотримання фізичної дистанції щонайменше в один метр. Про це йдеться в опублікованих у середу в Женеві керівних рекомендаціях ВООЗ.

    Зазначається, що організація рекомендує носити маску завжди, незалежно від можливостей для дотримання необхідної дистанції, в приміщеннях, де відсутнє належне провітрювання.

    «Ця рекомендація поширюється як на дорослих, так і на дітей 12 років і старше. Дітям до п’яти років носіння масок не рекомендоване, а для вікової категорії від 6 до 11 років рішення про те, надягати маску чи ні, приймається з урахуванням конкретної ситуації щодо поширення коронавірусу в даній місцевості, а також вміння дитини правильно використовувати маску, і від можливості забезпечити нагляд з боку дорослих», ─ пояснили в ВООЗ.

    Також уточнюється, що у громадських місцях, де можуть виникнути спалахи поширення коронавірусу, ВООЗ радить носити «немедичні маски як всередині приміщень, таких, як магазини, спільні робочі місця і школи, так і поза приміщеннями, де неможливо фізичне дистанціювання не менше ніж в один метр».  

    Як повідомлялося, в Україні за неносіння масок штрафуватимуть без суду.

    Глава МОЗ Степанов попросив Раду запровадити штрафи за відсутність масок.

    В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

    Раніше лікар пояснила, як маска може захистити від важкого перебігу Covid-19.

    Крім того психолог пояснив небажання людей носити маскиВін вважає, що люди просто не вірять у здатність масок захистити від коронавірусу.

    Також вчені склали портрет людини, яка відмовляється носити маску. На їхню думку це люди, у яких низький рівень емпатії та високий рівень черствості, грубості, маніпулятивної й ризикованої поведінки. 

     Читайте також: Штраф – на місці, без суду і слідства! Порушників карантину каратимуть по-новому?
    Теги: лікар штраф карантин уряд ВООЗ коронавірус
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