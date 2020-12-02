ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок

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Організація рекомендує носити маску завжди, незалежно від можливостей для дотримання необхідної дистанції

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що в умовах пандемії маску слід носити і всередині, і поза приміщеннями, якщо немає можливості для дотримання фізичної дистанції щонайменше в один метр. Про це йдеться в опублікованих у середу в Женеві керівних рекомендаціях ВООЗ.

Зазначається, що організація рекомендує носити маску завжди, незалежно від можливостей для дотримання необхідної дистанції, в приміщеннях, де відсутнє належне провітрювання.

«Ця рекомендація поширюється як на дорослих, так і на дітей 12 років і старше. Дітям до п’яти років носіння масок не рекомендоване, а для вікової категорії від 6 до 11 років рішення про те, надягати маску чи ні, приймається з урахуванням конкретної ситуації щодо поширення коронавірусу в даній місцевості, а також вміння дитини правильно використовувати маску, і від можливості забезпечити нагляд з боку дорослих», ─ пояснили в ВООЗ.

Також уточнюється, що у громадських місцях, де можуть виникнути спалахи поширення коронавірусу, ВООЗ радить носити «немедичні маски як всередині приміщень, таких, як магазини, спільні робочі місця і школи, так і поза приміщеннями, де неможливо фізичне дистанціювання не менше ніж в один метр».

Як повідомлялося, в Україні за неносіння масок штрафуватимуть без суду.

Глава МОЗ Степанов попросив Раду запровадити штрафи за відсутність масок.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

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