ВООЗ: Вакцина від Covid-19 сама по собі не зможе зупинити пандемію

Вакцина повинна використовуватися лише в комплексі інших заходів для завершення пандемії

Вакцина від коронавірусу сама по собі не зможе зупинити пандемію. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

«З початку пандемії ми знали, що вакцина буде обов'язковою, щоб взяти її під контроль. Але важливо підкреслити, що вакцина буде доповнювати інші способи, якими ми володіємо, а не заміняти їх», – сказав він.

При цьому глава ВООЗ зазначив, що моніторинг ситуації, тестування і ізоляція заражених, відстеження ланцюжків контактів та інші запобіжні заходи потрібно продовжувати.

Також Гебрейесус заявив, що спочатку запаси вакцин будуть обмежені, тому при вакцинації пріоритетом повинні користуватися працівники сфери охорони здоров'я, люди похилого віку та інші вразливі категорії населення.

Тим не менш і в такому разі «у вірусу буде багато простору для просування», зазначив він.

Нагадаємо, що американська вакцина Moderna показала майже 95% ефективності.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

За даними ЗМІ, недоліком вакцини є необхідність її зберігання при дуже низькій температурі мінус 70 градусів за Цельсієм. Відсутність екстремально низьких температур потенційно може привести до псування великої кількості вакцини.