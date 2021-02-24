Колишній бортпровідник компанії «Роза вітрів», який «зливав» бойовикам «ДНР» дані про військову техніку, отримав вирок

На початку липня 2014 року бортпровідник зустрівся в Горлівці Донецької області з одним з наближених до голови місцевих сепаратистів Безлера

Обвинуваченому, який вийшов з-під варти і втік, дали вісім років тюрми

Бабушкінський районний суд Дніпропетровська визнав винним колишнього бортпровідника авіаційної компанії «Роза вітрів» у причетності до створення терористичної організації (ч.1 ст.258-3 КК України) і призначив вісім років тюрми.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 18 лютого.

За даними досудового розслідування, обвинувачений підтримував телефонний з’язок з активним членом терористичної організації «ДНР» у Горлівці Донецької області. Протягом 12-14 липня 2014 року обвинувачений самостійно шляхом візуального спостереження збирав інформацію про дислокацію, чисельність, оснащення та рух авіаційної техніки підрозділів ЗС України на території міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ», задіяних у проведенні АТО. Потім усі відомості передав бойовику через смс-повідомлення.

Крім цього, згідно з оперативної інформацією, на початку липня 2014 року бортпровідник зустрівся в Горлівці Донецької області з одним з наближених до голови місцевих сепаратистів Безлера («Біса») на прізвисько «Балу».

Обвинувачений бортпровідник ігнорував судові засідання у своїй справі. При цьому розгляд справи відбувався заочно, про що свідчить ухвала Бабушкінського райсуду від 28 вересня 2017 року.

Треба зауважити, що 17 липня 2014 року обвинуваченого було затримано і, за рішенням суду, відправлено під варту з можливістю внести грошову заставу. 5 серпня того року бортпровідника відпустили, оскільки його матір внесла 243,6 тис. грн застави. Після цього він почав переховуватися від слідства.

Один із допитаних свідків, старший інспектор міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» повідомив, що адміністрація аеропорту відбирала зобов`язання про нерозголошення інформації про наявність на території аеропорту військової техніки.

Водночас суд відкинув доводи сторони захисту, що доступ до військової техніки на летовищі аеропорту не був обмежений, вона була доступна для огляду та фотографуванню всім особам, які перебували як на території летовища, так і в літаку. За матеріалами справи, крім цивільної та авіаційної техніки, на території аеропорту Дніпра тимчасово була розміщена військова авіаційна техніка Збройних Сил України, а саме бойові та вантажні літаки, бойові вертольоти, які знаходились під охороною та в недоступному для сторонніх осіб місці.

«Колегія суддів вважає, що розглянуте кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого відповідає загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Стороною обвинувачення використані всі передбачені законом можливості для дотримання прав обвинуваченого, зокрема права на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя. Про дату та час всіх судових засідань обвинувачений повідомлявся у передбачений законом спосіб. Суд визнає обвинуваченого винним у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, а його умисні дії, що виразилися у сприянні діяльності терористичної організації за ч. 1 ст. 258-3 КК України», - сказано у вироку суду.

Термін покарання колишньому бортпровіднику обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Як повідомляв «Главком», Шевченкіський районний суд Чернівців заочно засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна бойовика «ДНР» Олександра Захарова за причетність до створення терористичної організації.

Слов`янський міськрайонний суд Донецької області призначив вісім років і один місяць позбавлення волі бойовику «ДНР» Дмитру Некрилову, якого визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації»). У суді обвинувачений бойовик частково визнав вину. Додав, що за службу отримував 15 тис. рублів на місяць.

Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винним бойовика «11 Дунайсько-Єнакіївського полку 1 армійського корпусу народного ополчення «Донецької народної республіки» Руслана Золотька у причетності до створення терористичної організації і призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.