Фаєри, газ та постраждалі: опубліковано відео сутичок під Офісом Зеленського

Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ

Біля Офісу президента України в Києві 23 лютого відбулася акція протесту через вирок одеському активісту Сергію Стерненку.

Її учасники намагалися пройти до будівлі Офісу президента, утім, правоохоронці заблокували вхід. Внаслідок цього виникла сутичка між мітингувальниками та поліцейськими.

Поліція заявила про 17 затриманих осіб.

В МВС повідомили, що під час акції учасники на зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички.

Нагадаємо, в МВС повідомили, що під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри.

В результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та нацгвардійців.

24 активних учасників акції доставили до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.



Активісти з тематичними плакатами скандували гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.



Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.