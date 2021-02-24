Вирок Стерненку показово винесено у дні, коли ми відзначаємо річницю Революції гідності

Замість відчуття нашої перемоги сім років тому – ми отримали сім років в’язниці для Сергія Стерненка

Вирок Сергієві Стерненку викликав тріумфальну реакцію у сил проросійського реваншу.

Радість антидержавних сил сприймається як плювок в обличчя борцям за Україну й нашу українську Одесу зокрема.

Той, хто протистояв спробам створити ОНР за прикладом так званих «днр» чи «лнр», – за гратами. Той, на кого нападали «тітушки» за українську позицію, – отримав сім років в’язниці.

Показово, вирок винесено у дні, коли ми відзначаємо річницю Революції гідності.

Замість відчуття нашої перемоги сім років тому – ми отримали сім років в’язниці для Сергія Стерненка. Можливо, саме тому такий вирок.

Звертаюся до влади. Раніше Росії було передано «беркутівців», які у 2014 році розстрілювали людей на Майдані у Києві.

Якщо були віддані злочинці, на кого обміняти того, хто сам ходив під їхніми прицілами, захищаючи Україну?

Джерело: блог Арсенія Яценюка

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