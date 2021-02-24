Прокурор Одеської області відреагував на акції протесту через Стерненка

Очільник Одеської облпрокуратори заявив про обґрунтованість доказів обвинувачення

Голова Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко висловився щодо акцій на підтримку засудженого до семи років ув’язнення активіста Сергія Стерненка.

Своє звернення він оприлюднив у Facebook.

Костенко вважає, що «непогодження з діями органів влади можливі до висловлення», однак «повинні відбуватися відповідно до вимог щодо вираження громадянської позиції».

«Щодо кримінального процесу, вважаю неприпустимими будь-які дії щодо тиску на українськй суд, який, якщо ми бажаємо побудувати правову державу, повинен виносити вироки без будь-яких незаконних дій, тиску, спотворення самої процедури справедливого розгляду», – йдеться в заяві.

Очільник Одеської облпрокуратори наголосив на законності судового процесу та обґрунтованості «докладно досліджених» доказів сторони обвинувачення.

«Зміст обвинувачення ми змогли в змагальному процесі довести. На сьогодні судом постановлено обвинувальний вирок, він ще не набрав законної сили, оскільки має бути перевірений в апеляційному і, якщо потрібно, касаційному порядку. Всі ці процедури суворо відповідають українському законодавству», – сказав Костенко.

Він додав, що «сукупність доказів була досліджена українським судом в змагальному процесі, коли були наявні та забезпечені всі гарантії сторони захисту, яка могла надати суду необхідні доводи щодо підтвердження невинуватості обвинувачених».

Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.



Активісти з тематичними плакатами скандують гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.



Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.