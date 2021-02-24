Прокурор Одеської області відреагував на акції протесту через Стерненка
Очільник Одеської облпрокуратори заявив про обґрунтованість доказів обвинувачення
Своє звернення він оприлюднив у Facebook.
Костенко вважає, що «непогодження з діями органів влади можливі до висловлення», однак «повинні відбуватися відповідно до вимог щодо вираження громадянської позиції».
«Щодо кримінального процесу, вважаю неприпустимими будь-які дії щодо тиску на українськй суд, який, якщо ми бажаємо побудувати правову державу, повинен виносити вироки без будь-яких незаконних дій, тиску, спотворення самої процедури справедливого розгляду», – йдеться в заяві.
Очільник Одеської облпрокуратори наголосив на законності судового процесу та обґрунтованості «докладно досліджених» доказів сторони обвинувачення.
«Зміст обвинувачення ми змогли в змагальному процесі довести. На сьогодні судом постановлено обвинувальний вирок, він ще не набрав законної сили, оскільки має бути перевірений в апеляційному і, якщо потрібно, касаційному порядку. Всі ці процедури суворо відповідають українському законодавству», – сказав Костенко.
Він додав, що «сукупність доказів була досліджена українським судом в змагальному процесі, коли були наявні та забезпечені всі гарантії сторони захисту, яка могла надати суду необхідні доводи щодо підтвердження невинуватості обвинувачених».
Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.
Активісти з тематичними плакатами скандують гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.
Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.
Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.
Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.
Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.