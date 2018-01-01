Колишній мер Миколаєва Сенкевич оскаржив рішення про зняття його з посади

По суті справу розглянуть 28 лютого

У Центральному районному суді Миколаєва відбулося підготовче судове засідання за позовом колишнього мера Олександра Сенкевича до Миколаївської міської Ради про визнання протиправним та скасування рішення міськради «Про дострокове припинення повноважень міського голови». Про це йдеться на сайт суду. Зазначено, що на підготовче судове



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Олександр Сенкевич

По суті справу розглянуть 28 лютого

У Центральному районному суді Миколаєва відбулося підготовче судове засідання за позовом колишнього мера Олександра Сенкевича до Миколаївської міської Ради про визнання протиправним та скасування рішення міськради «Про дострокове припинення повноважень міського голови».

Про це йдеться на сайт суду. Зазначено, що на підготовче судове засідання не з'явився позивач, його представники, а представники відповідача заперечували проти проведення засідання у його відсутність.

Так, представниками відповідачів надано відзив на позовну заяву Сенкевича, у зв'язку з чим, представники позивача просили надати можливість надати заперечення.

Крім цього, представники сторін подали клопотання про витребування низки документів і допит свідків.

Зазначено, що судом прийнято рішення про закриття підготовчого провадження і призначено справу до судового розгляду по суті на 09.20 год. 28 лютого 2018 року.

Нагадаємо, 5 жовтня депутати Миколаївської міської ради визнали незадовільною роботу мера міста Олександра Сенкевича.Того ж дня депутати проголосували за висловлення недовіри Сенкевичу. За це рішення проголосували 42 депутати з 42, що взяли участь в таємному голосуванні. 8 жовтня у Миколаєві провели «народне віче», скликане відстороненим мером.

Зазначимо, у 2015 році в другому турі виборів на посаду мера Миколаєва Сенкевич обігнав кандидата від «Опозиційного блоку» Ігоря Дятлова, за якого проголосували 43,28% виборців. За Сенкевича віддали свої голоси 54,9% миколаєвців.

16 листопада у Миколаєві прихильники колишнього мера міста Олександра Сенкевича заблокували проведення сесії міської ради.

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