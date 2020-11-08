Кравчук — комуністичний функціонер, який продовжує шкодити Україні

У 1990 році Кравчук дав наказ МВС УРСР розігнати акцію студентів-учасників Революції на граніті

Я сьогодні хотів би згадати представника Зеленського в ТКГ Леоніда Кравчука трохи в іншому контексті.

7 листопада 1990 кілька сотень студентів-учасників Революції на Граніті вийшли вранці на площу Перемоги, щоб завадити параду на річницю більшовицького перевороту. Тоді їх по-звірячому розігнав ОМОН.

Сотні поранених. Учасник тих подій мені розповідав про вбитих, хоча підтвердження тому я не знайшов.

Наказ МВС УРСР розігнати студентів дав голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук. За рік його обрали першим президентом незалежної України, яку виборювали побиті студенти.

Він не дозволив провести реформи і заморозив післярадянський устрій на довгі роки. Цей комуністичний функціонер досі шкодить Україні.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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