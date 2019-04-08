Колишній президент Румунії Ілієску постане перед судом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іон Ілієску, якому зараз 89 років, був обраний президентом Румунії в травні 1990 року

Колишній президент Румунії Іон Ілієску постане перед судом, заявив 8 квітня в Бухаресті головний прокурор Румунії Аугустин Лазар.

У Румунії завершено розслідування причин і обставин загибелі сотень мирних громадян і військовослужбовців у грудні 1989 року протягом кількох днів після повалення диктатури Ніколае Чаушеску. Лазар відзначив, що завершення багаторічного розслідування грудневих подій 1989 року стало важливою подією для румунської судової системи.

Іон Ілієску обіймав високі пости в керівних органах Румунської компартії до моменту, коли на початку 1970-х років він втратив довіру диктатора. У 1989 році він знову опинився на піку політичних подій, очоливши Фронт національного порятунку, групу, яка встановила свій контроль над країною після втечі президента Ніколае Чаушеску 22 грудня 1989 року. У наступні дні в Румунії було вбито 862 людини.

Іон Ілієску, якому зараз 89 років, був обраний президентом Румунії в травні 1990 року, потім переобраний у 1992 році, а пізніше, з 2000 до 2004 року, знову став главою держави.

У грудні 2018 року Ілієску і колишній віце-прем’єр уряду Джелу Войкан Войкулеску були офіційно звинувачені в поширенні неправдивої інформації через телебачення і прес-релізи, що спровокувало збройні сутички і психоз серед населення.

Колишньому президенту також доведеться відповідати в суді на звинувачення в причетності до злочинів проти людяності, в зв’язку з придушенням масових демонстрацій протесту в Бухаресті в 1990 році. Жертвами спецоперації влади тоді стали щонайменше чотири маніфестанти.

Ілієску і Войкулеску відкинули висунуті їм звинувачення і назвали їх «актом політичної помсти».

Дата початку судового процесу поки не оголошена.

Президент Румунії Клаус Йоганніс 8 квітня виступив із заявою, в якій наголосив, що «злочини, скоєні під час революції 1989 року, не можуть залишатися безкарними».

Джерело: Радіо Свобода