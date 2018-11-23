Колишній резиденції Януковича «Межигір'я» шукають управлінця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Межигір'я» передали у державну власність 30 листопада 2017 року

Агентство просить усіх бажаючих до 12 грудня надати відповідну заяву та програму управління активами

Національне агентство України з питань управління корупційними активами шукає управлінців для колишньої резиденції екс-президента Віктора Януковича «Межигір'я», яка розташована у Нових Петрівцях. Про це повідомляє прес-служба агентства.

«АРМА запрошує потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління активами у вигляді нерухомого та рухомого майна, розташованого у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області (резиденції «Межигір’я»)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що резиденція та інше майно передані передані в управління АРМА на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 29 травня 2018 року та від 6 червня 2018 року.

Усім, хто бажає взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги з управління вказаними арештованими активами, агентство до 12 грудня 2018 року просить надати відповідну заяву та програму управління активами.

Також заявників просять надати інформацію та відомості про відповідність кваліфікаційним критеріям та документи про відповідність кваліфікаційним критеріям.

В агентстві повідомили, що учасник відбору може отримати деталізовану інформацію щодо запропонованих активів, звернувшись до АРМА до завершення терміну подання документів.

У липні 2018 року повідомлялось, що частину нерухомого майна з резиденції «Межигір’я» президента-утікача Януковича передали у власність держави. Також у державну власність переходить 100% статутного капіталу товариства «Танталіт», яке володіло «Межигір’ям».

30 листопада 2017 року резиденція екс-президента «Межигір’я» перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір’я у приватну власність.