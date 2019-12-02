Колишній російський депутат від «Єдиної Росії» втік до Німеччини



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Роберт Шлегель отримав громадянство Німеччини

Шлегель свого часу голосував за скандальний закон, який забороняє іноземцям всиновлювати сиріт з Росії

Роберт Шлегель, колишній депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії», став громадянином Німеччини. Про це пише газета Süddeutsche Zeitung. За її даними, у ФРГ Шлегель працював в компанії у Мюнхені, яка виробляє програмне забезпечення. ЗМІ пише, що зараз його відсторонили від роботи.

У листуванні з виданням ексдепутат, який раніше критикував Захід, сказав, що «розчарувався в політиці». За словами Шлегеля, його погляди «сильно змінилися», і тепер він «звичайна людина з незвичайним життєвим досвідом».

«Я хочу, щоб мої діти росли в Німеччині, як частина культури і народу, до якого вони належать», - додав він. Адже Шлегель отримав громадянство в Німеччині як нащадок поволзьких німців.

У 2006-2007 роках Шлегель був прессекретарем руху «Наші». Він організував студію «Біле Світло», яка знімала агітаційні відеоролики для молодіжної організації. У 2007 році став депутатом Держдуми РФ V скликання, в 2011 році увійшов в VI скликання.

Шлегель брав участь в розробці поправок до законопроекту «Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку» та голосував за скандальний закон, який забороняє іноземцям всиновлювати сиріт з Росії. У лютому 2012 року зажадав від прокуратури перевірити джерела фінансування тоді ще опозиційного телеканалу «Дождь».

До слова, це не перший російський депутат, який міняє громадянство. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань Ілля Пономарьов, який свого часу став єдиним із 450 депутатів, хто голосував проти анексії Криму, був змушений у 2014 році залишити Росію. Тривалий час жив у США та в Україні. 17 травня 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко надав Пономарьову українське громадянство