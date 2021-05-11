Колишній український міліціонер, який працював на терористів «ЛНР», отримав п’ять років умовно

Обвинувачений три роки мешкав на Одещині і лише в січні 2021 року його викрили контррозвідники СБУ

Обвинувачений щомісячно заробляв 12 тис. російських рублів, відповідаючи за паспортний режим на кордоні «ЛНР» з Росією

Приморський районний суд Одеси призначив п’ять років позбавлення волі, яке замінив на три роки іспитового терміну для колишнього українського міліціонера, який брав участь у діяльності терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 29 квітня.

За матеріалами справи у жовтні 2014 року обвинувачений був зарахований до так званої «Інспекції дорожнього руху Козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського» терористичної організації «ЛНР». Він слідкував за безпекою дорожнього руху на території міста Красний Луч, яке контролювали проросійські найманці.

У лютому 2015 року після арешту командира «Козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського» обвинувачений вийшов із лав цього підрозділу і отримав посаду дільничного інспектора по роботі з місцевим населенням прикордонної застави «Дяково» Служби прикордонної охорони «міністерства державної безпеки «Луганської народної республіки». Відповідний наказ на початку грудня 2015 року підписав так званий «міністр державної безпеки «ЛНР».

Обвинувачений здійснював перевірку паспортного режиму на кордоні терористичної організації «ЛНР» з Російською Федерацією в районі села Дяково Луганської області і виявляв сторонніх осіб та транспортні засоби, що порушують прикордонний режим. За це йому терористи платили 12 тис. російських рублів щомісячно.

У квітні 2016 року обвинувачений покинув службу у підрозділі терористичної організації «ЛНР» і виїхав до Росії.

У січні 2021 року контррозвідники СБУ викрили посібника терористів на Одещині.

Під час допиту у суді обвинувачений повністю визнав вину і щиро розкаявся. Пояснив, що після початку бойових дій на Донбасі він звільнився з органів внутрішніх справ у Луганську та переїхав до міста Красний Луч. Знайомі запропонували влаштуватися до місцевої державної автоінспекції. Пізніше обвинувачений дізнався, що вона відноситься до «Козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського».

Після того, як вказана організація розпалась, він працював охоронцем близько пів року. У 2015 році влаштувався до прикордонної служби на кордоні з Російською Федерацією. Працював там два-три місяці, потім звільнився та переїхав до Росії. Там познайомився з майбутньою дружиною, і в 2018 році вони приїхали повернулися до України. З того часу обвинувачений постійно мешкає в Арцизькому районі Одеської області. Додав, що участь в бойових діях на Донбасі ніколи не брав.

Суд врахував декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів обвинуваченим, а також його бажання стати на шлях виправлення без позбавлення волі, а тому не став ізолювати обвинуваченого від суспільства.