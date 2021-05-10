Ігор Терехов обіцяє залишити у Харкові проспект Жукова

В.о. мера міста запевняє, що і памʼятник радянському маршалу у Харкові «стояв і стоятиме»

В.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті буде стояти пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, і міський проспект і надалі носитиме його ім'я.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт харківської міськради, про це він заявив під час святкування Дня перемоги над нацизмом. На концерті в парку Квітки-Основ'яненка (Новобаварський район) Терехов сказав наступне: «Сьогодні свято для кожного справжнього харків'янина. Сьогодні ми святкуємо День перемоги. Наші батьки, наші діди ціною свого життя, ціною свого здоров'я добули нам право під мирним небом працювати в улюбленому місті Харкові. Низький їм уклін за цей подвиг. Дорогі харків'яни, ми зобов'язані шанувати пам'ять наших героїв. Наш обов'язок – від покоління до покоління передавати всю правду про війну, правду про те, хто здобув цю нелегку перемогу. Я хочу, щоб всі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект продовжить носити ім'я великого маршала перемоги і харків'яни будуть відзначати це велике свято саме 9 травня».

Нагадаємо, в 2019 році мерія Харкова повернула міському проспекту ім'я маршала Жукова, який був перейменований в рамках декомунізації на проспект Петра Григоренка. Тоді за цим фактом порушили кримінальну справу, а апеляційний суд Харкова визнав таке рішення незаконним і заборонив перейменовувати проспект Григоренка.

Проте в лютому 2020 року міськрада знову перейменував проспект на честь Жукова, однак Другий апеляційний адміністративний суд знову не задовольнив скаргу Харківської міськради і повернув назву проспект Григоренка.