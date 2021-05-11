Доба на Донбасі: бойовики сім разів обстріляли позиції українських бійців

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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає

Про всі факти порушень українська сторона оперативно повідомила місію ОБСЄ

Протягом минулої доби, 10 травня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушували режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні прецентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне та Водяне російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила місію ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 11 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил, резюмується у звіті.

До слова, жителів окупованого Донбасу хочуть примусити голосувати на виборах до Держдуми Росії.