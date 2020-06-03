САП повідомила про завершення слідства у частині «справи Гладковського»



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Апеляційна палата ВАКС відмовила у скасуванні підозри Олегу Гладковському

Матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним та їх захисникам для ознайомлення

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони, підозрюваних у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

У повідомленні вказано, що йдеться про ту частину обвинувачення, в якій фігурує не названий відомством на ім’я і прізвище експосадовець РНБО, який, за даними слідчих, використав службове становище для одержання неправомірної вигоди компанії «Богдан Моторс», частки у статутному капіталі якої належали посадовцю та його близьким особам. Мова йде про Олега Гладковського, як випливає із тексту справи.

«На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним та їх захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті», – повідомили у САП.

У відомстві нагадали, що також колишньому посадовцю РНБО інкриміновано і внесення недостовірних відомостей до декларації.

14 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про зміну підозри колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському у справі про зловживання з оборонним замовленням у частині збільшення суми інкримінованих збитків з 10,62 мільйлна гривень до 17,44 мільйона гривень.

Нагадаємо, Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрюють в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

У лютому і березні 2019 року вийшла серія резонансних журналістських розслідувань про причетність Гладковського до різних корупційних схемам в оборонній сфері. Він відразу був звільнений з РНБО, були проведені обшуки, слідство анонсувало допити на поліграфах. Ближче до виборів президента прокотилися акції протесту з вимогою кримінальної відповідальності для Гладковського.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.

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