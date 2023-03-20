Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення

Роман Дудін спробував усунути від виконання обовʼязків голову Харківської ОВА, щоб захопити владу і завадити запровадженню воєнного стану

Екскерівнику Служби безпеки України в Харківській області Роману Дудіну загрожує довічне ув'язнення за підозрою у державній зраді, кримінальних правопорушеннях проти встановленого порядку несення військової служби. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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Встановлено, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність початку повномасштабного наступу на територію України збройних сил РФ. Проте замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем.

Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою РФ, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці.

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Також ексочільник СБУ у Харківській області Роман Дудін через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. Намагався паралізувати й органи безпеки регіону – для цього він перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону.

Крім того, умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу УСБУ в Харківській області покинути адміністративне приміщення УСБУ та територію Харкова.

Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.

До того ж в умовах воєнного стану, самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

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Колишній керівник УСБУ в Харківській області Роман дудін підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України.

Ексчиновнику загрожує довічне ув’язнення. Після ознайомлення стороною захисту справа буде передана до суду.