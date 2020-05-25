Колишню суддю із Сімферополя судитимуть за державну зраду



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Судді загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років

Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді, яка перейшла на службу до окупаційних судових органів

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді Київського районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим. Суддю звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба прокуратура Автономної Республіки Крим.

Слідством встановлено, що громадянка України, будучи суддею, після окупації півострова в 2014 році зрадила присягу на вірність українському народові, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.

«Брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що екссуддя у складі незаконно створеного «Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим» ухвалювала «судові рішення» у справах за російським законодавством.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.