Колишню суддю із Сімферополя судитимуть за державну зраду
Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді, яка перейшла на службу до окупаційних судових органів
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді Київського районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим. Суддю звинувачують у державній зраді.
Про це повідомляє пресслужба прокуратура Автономної Республіки Крим.
«Брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України», - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що екссуддя у складі незаконно створеного «Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим» ухвалювала «судові рішення» у справах за російським законодавством.
Їй загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.