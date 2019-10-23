Коломойський порадив Порошенку бути обережнішим у висловлюваннях



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Олігарх порадив Порошенку готуватися до цивільних судових процесів, які його очікують

Олігарх Ігор Коломойський порадив п'ятому президенту Петру Порошенку бути обережнішим у висловлюваннях щодо телеканалу «1+1» і його самого.

Про це він заявив у коментарі «Українській правді».

«Петру Олексійовичу потрібно дуже обережно висловлюватися на адресу «1 +1» і бажано Коломойського, тому що ми з ним почнемо розбирати все його героїчне минуле за 5 років...» - сказав він.

«У кінці 2014 року чи десь на початку 2015 р. відбувся конкурс з продажу 25% акцій «Вінницяобленерго», які ще тоді знаходилися в фонді держмайна, і коли одна з наших компаній брала участь (у конкурсі, – ред.) торгувалася, то Порошенко особисто мені обурювався, що «нафіга ти подався на цей конкурс, підняв мені ціну» і тому подібне. Особисто зізнався, що це його акції. І що через те, що подалася якась компанія, пов’язана зі мною, він обурювався, бо довелося зробити зайвих два-три кроки і більше заплатити. Був вкрай цим незадоволений, це вже як президент. Тому коли він каже, що не має до цього ніякого відношення… ця компанія («Енера Вінниця», – ред.) – це 100 відсотків його дочірнє підприємство, яке належить «Вінницяобленерго» чи тим же акціонерам, яким належить «Вінницяобленерго». І він має пряме відношення до підвищення тарифів», - зазначив олігарх.

За словами Коломойського, у 2013-2014 рр. Порошенко, ще до того, як став президентом, позичив Костянтину Григоришину 50 мільйонів доларів. А взамін він взяв під заставу акції «Вінницяобленерго». Кошти Григоришин нібито отримав від Порошенка через офшори.

Коломойський розповів, що Григоришин із Порошенком досі не розрахувався, і кому належать акції «Вінницяобленерго», в олігарха не знають: «То Григоришину термін погашення заборгованості продовжили, то Порошенку вже перейшли у власність».

Також олігарх порадив Порошенку готуватися до цивільних судових процесів, які його очікують.

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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