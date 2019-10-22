Аваков і Коломойський роблять ставку на «Наш край»?

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зображення: 24 канал

І Аваков, і Коломойський посилюються не дарма. Один забезпечує собі збереження статусу міністра і самостійного гравця, другий створює новий центр впливу

Мовою оригіналу

На днях депутат от Слуги Народа Александр Дубинский возмутился дальнейшими перспективами СН из-за отсутствия обещаных реформ/снижения тарифов/посадок и заявил, что к весне им придется создавать прообраз Партии «Наш Край» и договариваться с местными элитами, чтобы не проиграть местные выборы.

Учитывая, что подобные заявления без добра Игоря Валериевича Дубинский делать, вряд ли уполномочен, думаю, таким образом решили прощупать почву и посмотреть на реакцию коллег и медиа. Реакция последовала, но не стала негативной. СМИ вяло дали заявление Дубинского, а ОПУ или СН вовсе промолчали.

А «Наш Край» Дубинский упомянул не зря. Учитывая, что «Наш Край» давно стал независим от своих первоначальных бенефициаров, Аваков и Коломойский решили этим воспользоваться и усилиться перед местными выборами.

У проекта есть несколько стартовых преимуществ именно для местной кампании: развитая партийная сетка и около 4 тысяч депутатов местных советов, которые смогут тянуть бренд на местных выборах.

Заявление Дубинского не случайно совпало с активностью «Нашего края». У Партия буквально на следующий день после заявления прошёл съезд на котором:

Во-первых, выкинули людей, близких прошлой Банковой. Это, возможно, было одно из пожеланий Авакова-Коломойского. Например, из состава политсовета исчезли несколько человек, среди которых – Владимир Макеенко, курирующий телеканал «Прямой».

Во-вторых, избрали новый политсовет и новых сопредседателей. Ими, кроме действующего сопредседателя Мазурчака стали нардепы Киссе, Шахов (который провёл в ВРУ по Луганской области ещё 3х коллег) и крепкого агрария с Черниговщины Валерия Давыденко. Напомню, тот-же Киссе входит в депгруппу «За майбутнє» Авакова-Коломойского.

И Аваков и Коломойский усиливаются не зря. Один обеспечивает себе сохранение статуса министра и самостоятельного игрока, второй создает новый центр влияния.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»