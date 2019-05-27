У БПП пояснили, навіщо Коломойському дефолт України



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Ігор Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт в Україні

Олігарх хоче повернути або «урвати» собі щось від «ПриватБанку» і скупити землю, вважає Ар'єв

Народний депутат від БПП Володимир Ар'єв пояснив, навіщо олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

Про це Ар'єв написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ігор Валерійович - за дефолт! Те, що це може бути 70-80 гривень за долар, цей побічний, так би мовити, ефект він скромно обійшов увагою», - повідомив депутат.

Також він висловив припущення, що Коломойському заважає Міжнародний валютний фонд.

«Коломойський хоче повернути або урвати собі щось від націоналізованого ПриватБанку. Це неодмінно призведе до проблем з МВФ, від якого ми залежимо, особливо в період пікових виплат за позиками урядів Тимошенко й Азарова (і це розуміють навіть у Зеленського). Але МВФ Коломойському дуже заважає», - йдеться в повідомленні.

Ар'єв окремо додав, що якщо буде оголошено дефолт, то Коломойський зможе скористатися такою ситуацією у своїх інтересах, скуповуючи держмайно і землю.

«В умовах пост-дефолту вся країна стає дешевшою: легко і дешево буде купувати державне майно, а головне - землю... Шкода, що у Верховній Раді не набралися сміливості скасувати мораторій на продаж землі вчасно, коли ціни були на піку», - написав Ар'єв.

Дипломат зазначив, що тепер все залежить від уряду і Нацбанку - «чи готові вони стати співучасниками чергового пограбування України?».

«Цей уряд, очевидно, ні. Тому і поспішають із парламентськими виборами», - пояснив Ар'єв.

Раніше в інтерв'ю британському виданню Financial Times Коломойський заявив, що новий президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати прикладу Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом.