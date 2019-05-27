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    Економіка та фінанси

    У БПП пояснили, навіщо Коломойському дефолт України

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    <span>Ігор Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт в Україні</span> - У БПП пояснили, навіщо Коломойському дефолт України
    Ігор Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт в Україні

    Олігарх хоче повернути або «урвати» собі щось від «ПриватБанку» і скупити землю, вважає Ар'єв

    Народний депутат від БПП Володимир Ар'єв пояснив, навіщо олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

    Про це Ар'єв написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Ігор Валерійович - за дефолт! Те, що це може бути 70-80 гривень за долар, цей побічний, так би мовити, ефект він скромно обійшов увагою», - повідомив депутат.

    Також він висловив припущення, що Коломойському заважає Міжнародний валютний фонд.

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    «Коломойський хоче повернути або урвати собі щось від націоналізованого ПриватБанку. Це неодмінно призведе до проблем з МВФ, від якого ми залежимо, особливо в період пікових виплат за позиками урядів Тимошенко й Азарова (і це розуміють навіть у Зеленського). Але МВФ Коломойському дуже заважає», - йдеться в повідомленні.

    Ар'єв окремо додав, що якщо буде оголошено дефолт, то Коломойський зможе скористатися такою ситуацією у своїх інтересах, скуповуючи держмайно і землю.

    «В умовах пост-дефолту вся країна стає дешевшою: легко і дешево буде купувати державне майно, а головне - землю... Шкода, що у Верховній Раді не набралися сміливості скасувати мораторій на продаж землі вчасно, коли ціни були на піку», - написав Ар'єв.

    Дипломат зазначив, що тепер все залежить від уряду і Нацбанку - «чи готові вони стати співучасниками чергового пограбування України?».

    «Цей уряд, очевидно, ні. Тому і поспішають із парламентськими виборами», - пояснив Ар'єв.

    Раніше в інтерв'ю британському виданню Financial Times Коломойський заявив, що новий президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати прикладу Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом. 

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