Коломойський заявив, що має намір допомагати Тимошенко на виборах



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Бізнесмен Ігор Коломойський

На уточнювальне запитання, яким чином він буде допомагати Тимошенко, Коломойський пояснив: «Тим, що ціни на рекламу будемо намагатися робити прийнятні для всіх»

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що вони з лідеркою «Батьківщини» Юлією Тимошенко – друзі, і він має намір «допомагати» їй на парламентських виборах. Про це він сказав в інтерв’ю «Українській правді».

«Ми з нею в нормальних стосунках... Ми з нею друзі, добре. Якщо вона назвала мене другом, значить, ми з нею друзі», – сказав Коломойський, коментуючи аудіозапис, на якому Тимошенко вітає його з днем народження і називає другом.

Відповідаючи на питання, чи нормально він спілкується з Тимошенко після президентських виборів, олігарх сказав: «Так, і будемо допомагати їй на парламентських виборах».

На уточнювальне запитання, яким чином він буде допомагати Тимошенко, Коломойський пояснив: «Тим, що ціни на рекламу (на «1+1», – ред.) будемо намагатися робити прийнятні для всіх. Тому що їхня партія не дуже багата».

Юлія Тимошенко цю заяву наразі не коментувала.

Ігор Коломойський повернувся в Україну після майже дворічного екзилу в ніч на 16 травня – його борт приземлився в Дніпрі. Надвечір того ж дня літак олігарха прибув до Києва.

У першому бліц-інтерв’ю після повернення в Україну олігарх заявив «Схемам» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), що планує наступні п’ять років прожити в Україні.

Протягом тижня після повернення олігарха Ігоря Коломойського в Україну журналісти програми «Схеми» тричі фіксували автівки з його кортежу біля маєтку лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко у Козині під Києвом.

Сам олігарх згодом у телефонному коментарі запевнив, що не зустрічався з політиками і заявив, що це було спеціальне інсценування для «дезорієнтації журналістів».