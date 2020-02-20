Адвокат Порошенка подав позов проти Венедіктової за брехню про неприхід на допити



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Ірина Венедіктова перебуває на посаді тимчасово виконуючої обов’язки голови Державного бюро розслідування майже два місяці

Головань: можна бути впевненим, що рухаючись слідами колишнього директора ДБР Романа Труби, т.в.о. директора Ірина Венедіктова дістанеться того самого фінішу

Адвокат п’ятого президента України, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка Ігор Головань подав позов проти виконувача обов’язки Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової позов за брехню щодо не прихід Порошенка на допити у ДБР. Про це повідомив сам Головань на своїй сторінці у Facebook.

«Слідами Труби. Небагато часу знадобилося т.в.о. Директора ДБР Ірині Венедіктовій щоб опуститися до рівня свого попередника Романа Труби. Як видно з інтерв’ю LB.ua , ДБР під керівництвом пані Венедіктової і надалі продовжуватиме печерську аферу Труби, хоча вже неодноразово Київський апеляційний суд встановлював очевидний факт знаходження ДБР у Шевченківському районі столиці. Слідом за Трубою і його спільниками продовжує пані Венедіктова і поширювати брехню про начебто численні неявки п’ятого президента України Петра Порошенка на допити як свідка. Можна бути впевненим, що рухаючись слідами колишнього директора ДБР Романа Труби, т.в.о. директора Ірина Венедіктова дістанеться того самого фінішу», - написав Головань.

Адвокат наголосив, що позов про спростування поширеної пані Венедіктової та її підлеглими недостовірної інформації вже подано.

Головань акож оприлюднив відповідні документи:

Нагадаємо, раніше Ігор Головань повідомив, що у ДБР не має законних підстав для своєї роботи, адже станом на 11 лютого не виконано указ президента України Володимира Зеленського про нову організаційну структуру ДБР.

Перед цим Головань повідомив, що ухвали на підставі клопотань слідчих ДБР, які були отримані в Печерському суді Києва, можна вважати неправосудними. Адже юридична адреса Державного бюро розслідувань знаходиться у Шевченківському районі, і це визнала Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду.