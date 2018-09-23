Команда прем’єра Британії готується до дострокових виборів - ЗМІ



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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Мета дострокових виборів - врятувати переговори щодо Brexit і посаду прем'єра для Мей

Радники прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей таємно почали підготовку до можливих дострокових виборів до парламенту в листопаді.

Про це The Sunday Times повідомили два високопоставлені джерела з команди Мей, якій займаються розробкою плану.

Співрозмовники видання повідомили, що мета дострокових виборів - врятувати переговори щодо Brexit і посаду прем'єра для Мей.

Команда британського прем'єра сподівається, що шляхом дострокових виборів до парламенту їм вдасться заручитися громадською підтримкою нового плану із виходу з Євросоюзу.

Крім того, за інформацією видання, один із найближчих соратників Мей нібито сказав міністрам, що прем'єр готова піти у відставку наступного літа, щоб уникнути вотуму недовіри в уряді.

Нагадаємо, прем’єр Британії визнала, що переговори щодо Brexit зайшли в глухий кут.

Раніше 20 вересня Євросоюз рішуче відкинув план Мей щодо Вrexit.

До слова, прихильники Hard Brexit почали кампанію проти плану Терези Мей.

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