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    Команда прем’єра Британії готується до дострокових виборів - ЗМІ

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    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей - Команда прем’єра Британії готується до дострокових виборів - ЗМІ
    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

    Мета дострокових виборів - врятувати переговори щодо Brexit і посаду прем'єра для Мей

    Радники прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей таємно почали підготовку до можливих дострокових виборів до парламенту в листопаді.

    Про це The Sunday Times повідомили два високопоставлені джерела з команди Мей, якій займаються розробкою плану.

    Співрозмовники видання повідомили, що мета дострокових виборів - врятувати переговори щодо Brexit і посаду прем'єра для Мей.

    Команда британського прем'єра сподівається, що шляхом дострокових виборів до парламенту їм вдасться заручитися громадською підтримкою нового плану із виходу з Євросоюзу.

    Крім того, за інформацією видання, один із найближчих соратників Мей нібито сказав міністрам, що прем'єр готова піти у відставку наступного літа, щоб уникнути вотуму недовіри в уряді.

    Нагадаємо, прем’єр Британії визнала, що переговори щодо Brexit зайшли в глухий кут.

    Раніше 20 вересня Євросоюз рішуче відкинув план Мей щодо Вrexit.

    До слова, прихильники Hard Brexit почали кампанію проти плану Терези Мей.

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