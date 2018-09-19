Муки Brexit. Ультиматум Терези Мей

Джерело: dw.com Прем'єр-міністр Тереза Мей 12 липня опублікувала новий план Brexit

Британія шукає порозуміння не лише з ЄС, який має покинути в березні 2019-го, а й всередині країни

У Міжнародному валютному фонді заявили: Brexit без спеціальної угоди щодо співпраці зі Світовою організацією торгівлі приведе до чималих витрат для економіки Великої Британії. Представники МВФ наголосили: практично за всіх можливих сценаріях Brexit приведе до значних втрат, що, безумовно, негативно відіб'ється на економіці країни.

Також у МВФ визнають, що вихід Великої Британії без спеціальної угоди негативно вплине на економіки інших країн ЄС, хоча удар по них буде значно меншим. «Що більше перешкод для торгівлі в рамках нових відносин, то дорожче це обійдеться», – робить висновок глава Фонду Крістін Лагард.

Переговори про умови Brexit тривають з літа минулого року, і поки ні до чого не призвели. Основні камені спотикання – питання запровадження режиму кордону між Ірландією і Північною Ірландією, збереження членства Британії у Митному союзі і єдиному ринку, статус британців в ЄС і громадян ЄС у Британії, а також торговельні відносини.

Мер Лондона Садік Хан розкритикував уряд Терези Мей за провальні, на його думку, переговори з ЄС, а також закликав провести другий референдум з цього питання. У своїй статті в газеті Observer Хан, який є членом Лейбористської партії, пише, що Британія через шість місяців ризикує зіткнутися або з «поганою угодою», або зовсім залишитися «без угоди».

Хан пише, що хоча він і виступав проти виходу країни з ЄС, проте поважає «волю британського народу», який більшістю голосів таки схвалив Brexit. Лондонський мер зізнався: він і сам не очікував, що підтримає заклики до проведення другого референдуму. Але тепер через «хаотичний підхід» уряду Мей до переговорів з ЄС, змушений це робити. За словами Хана, британці «повинні сказати останнє слово». Натомість Мей заявляє, що новий референдум про вихід з Євросоюзу буде «зрадою демократії».

Мер Лондона Садік Хан розкритикував уряд Терези Мей за провальні, на його думку, переговори з ЄС

Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС, більш відомий як Brexit відбувся у Великій Британії та Гібралтарі 23 червня 2016 року. На нього було винесене питання щодо доцільності членства Великої Британії в ЄС. 51.9% громадян висловились за вихід з ЄС, 48.1% проти, явка склала 72.2%.

Чого хоче Мей, того не хоче Джонсон

Прем'єр-міністр Тереза Мей 12 липня опублікувала новий план Brexit. У документі міститься опис того, як країна виходитиме з Євросоюзу. Нагадаємо, це має статись 29 березня 2019 року. Зауважимо: йдеться про перехідний період між нинішньою ситуацією і остаточним виходом Британії з ЄС.

Так, згідно з планом Мей, Велика Британія:

збереже зону вільної торгівлі з ЄС. Це означає взаємний доступ товарів на ринки;

введе обмеження на вільне пересування між країнами, водночас до 2020 року громадяни ЄС зможуть відвідувати Британію для робочих або туристичних цілей, а також для навчання в університетах. Однак після завершення перехідного періоду таку свободу пересування обмежать;

не планує виходити з Європоліції (поліцейської служби ЄС) і продовжить з ЄС обмін даними та інформацією громадян для забезпечення їхньої безпеки, а також координування зовнішньої і оборонної політики;

відмовиться від юрисдикції Європейського суду, але британські суди повинні будуть приділяти «особливу увагу» правозастосовчій практиці ЄС;

оголошує про намір отримати членство у відомствах і регулюючих органах ЄС у сфері авіації, хімічної і фармацевтичної продукції;

не встановлюватиме кордон між Північною Ірландією та Республікою Ірландія (і після перехідного періоду у тому числі).

Крім того, як повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в британському уряді, Велика Британія готова заплатити до 40 млрд євро, аби погасити свої фінансові зобов'язання перед Європейським союзом після виходу з нього. «Високопоставлені чиновники в уряді зробили висновок, що така пропозиція, у якій вперше була озвучена точна цифра, є єдиним способом виходу з глухого кута переговорного процесу», – пише видання.

Втім Тереза не пропонує, вона в ультимативній формі вимагає від членів британського парламенту погодитися з кожним пунктом її плану. «Або мій Brexit, або жодного», – дослівно сказала вона в інтерв'ю ВВС.

Однопартійці-консерватори розкритикували план Мей. На їхню думку, він є «занадто м'яким». Через незгоду з прем’єркою у відставку пішли міністр з питань Brexit Девід Девіс, його заступник Стів Бейкер, а також міністр закордонних справ Борис Джонсон. Зокрема, урядовцям не сподобалась запропонована Мей модель економічних відносин Великої Британії і ЄС після офіційного виходу країни з Євросоюзу. Збереження тісних економічних зв'язків і створення зони вільної торгівлі Британії з європейськими державами після її виходу з ЄС суперечить позиції жорстких прихильників Brexit, які наполягають на запровадженні мит відповідно до тарифів СОТ.

Джонсон, звільняючись, порівняв план дій Мей із поясом смертника і заявив, що подібний план засвідчує національне приниження британців. На його думку, ідея Brexit «вмирає, задушена безглуздою невпевненістю в собі», а лінія, запропонована Мей, означає, що Британія «дійсно попрямувала до статусу колонії». У колонці для видання Telegraph Джонсон написав: «Ми збираємося зробити історичну помилку і повернути цю країну тим, хто приймає правила з Брюсселя, не кажучи вже про ці правила – не тільки для промислових товарів і сільськогосподарських продуктів, а й для широкого кола економічної діяльності». Джонсон запропонував згадати Грецію, яка довгий час перебувала в кризі. «Досвід Греції є уроком абсолютного божевілля будь-якої країни, яка дозволяє залякувати себе учасникам переговорів ЄС. Подивіться на приниження Греції – члена ЄС – і запитайте себе, як ЄС ставитиметься до Великої Британії після виходу, коли ми вже не зможемо нічого зробити, щоб захистити себе від цих правил», – зауважив він.

Журналісти, зокрема з Daily Mail, припустили, що ця стаття Джонсона – перший крок на шляху до спроби самому сісти у крісло прем'єра.

Борис Джонсон, звільняючись з посади очільника МЗС, порівняв план дій Мей із поясом смертника

Натомість глава уряду обурилась. За пару тижнів після відставки Джонсона Мей повідомила, що відтепер вона особисто керуватиме переговорами про вихід Великої Британії з Євросоюзу. «Я буду на чолі переговорів з ЄС, а міністр у справах Brexit виступатиме моїм представником», – заявила очільниця британського уряду і уточнила, що кадровий склад міністерства буде оновлено.

На цьому тижні і головний парламентер ЄС із Brexit Мішель Барньє заявив, що домовленості про умови виходу Британії можуть бути досягнені у найближчі шість-вісім тижнів. Independent назвала заяву Барньє частиною операції з порятунку Мей, яку розпочали лідери європейських країн, побоюючись, що на жовтневій конференції Консервативної партії Джонсон може домогтися її усунення з посади лідера партії.

Лейбористи, які були проти Brexit, виступають проти тих пропозицій, які можуть, на їхню думку, нашкодити працевлаштуванню, дотриманню прав і стандартів проживання британців.

«Ми пропонуємо провести переговори про новий всеосяжний митний союз із ЄС, щоб гарантувати відсутність тарифів усередині Європи і уникнути жорсткого кордону в Північній Ірландії», - пояснив позицію лейбористів їхній лідер Джеремі Корбін.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін

Позиція Європи

Європейський союз зайняв зважену позицію: він не поводиться як ображена сторона. Про це неодноразово говорили верховний представник ЄС Федеріка Могеріні і головний парламентер ЄС із Brexit Мішель Барньє. Водночас Британії нагадують, що «напівдружби» бути не може. Серед іншого європейці прагнуть:

зберегти оборонну співпрацю з Туманним Альбіоном. За словами Могеріні, політику і взаємні інтереси в галузі безпеки і оборони Союзу і Великої Британії розділити неможливо, уряди ЄС і Великобританії повинні продовжити тісну співпрацю;

координації у міжнародній політиці, узгодження позицій країн у міжнародних організаціях і спільних дій;

після завершення перехідного періоду - «м'який» кордон між Республікою Ірландією і Північною Ірландією, що входить до складу Великобританії;

отримати від Великобританії мінімум 60 млрд євро.

«Британія не буде більше брати участі у формулюванні рішень щодо політики ЄС. Вона також не зможе формувати і направляти колективні дії ЄС. Британські установи більш не володітимуть такими ж правами, що і установи ЄС. Такі легальні механічні наслідки Brexit», – нагадав Барньє.

Європейський союз зайняв зважену позицію: він не поводиться як ображена сторона

Угода про розлучення Британії та ЄС, яка також включатиме будь-які можливі перехідні положення, повинна бути схвалена Лондоном, Європейським парламентом та «кваліфікованою більшістю» урядів ЄС. Це означає, що угоду мають погодити 20 з 27 урядів ЄС, проте вони повинні представляти 65% населення ЄС.

Дороге розлучення

У британському уряді розуміють, що Brexit за будь-яких умов влетить Туманному Альбіону у копієчку. Глава казначейства Британії Філіп Геммонд у Twitter проінформував, що відомство прорахувало усі можливі сценарії виходу країни з ЄС і передбачило на Brexit більше трьох мільярдів фунтів.

«Є багато новин про Brexit і підготовку на випадок виходу з ЄС без угоди (з Брюсселем). Мені було ясно, що ми готуємося до всіх можливих варіантів, і тому я зарезервував 3 млрд фунтів стерлінгів (3,36 млрд євро) для Brexit у цьому бюджеті і готовий витратити більше, якщо це буде потрібно», – зазначив він.

Тим часом тривожні новини з Великої Британії надходять чи не щодня. Багато банків уже залишили Лондон. Deutsche Bank, найбільший за сумою активів фінансовий конгломерат Німеччини, хоче вивести півтрильйона євро з Британії, пише Financial Times. Остаточного рішення щодо розміру трансферу активів не було, однак Deutsche вже почав згортати свою діяльність у цій країні. Переказ активів може зайняти понад п'ять років.

Днями міжнародне рейтингове агентство Moody's спрогнозувало різке падіння ринку рітейлу у Великобританії. За даними аналітиків, Англії загрожує рецесія через Brexit, яка насамперед викличе падіння фунта, завдасть відчутного удару по сектору роздрібної торгівлі. Якщо Великобританія все ж вийде з Європейського союзу, торгівля з Європою буде вестися за більш високими тарифами Світової організації торгівлі (які можуть доходити до 45%), попереджає у своєму звіті Moody's. «Падіння обмінного курсу призведе до тимчасово вищої інфляції, а отже, до подальшого скорочення реальної заробітної плати протягом наступних двох-трьох років, що, своєю чергою, буде негативно впливати на споживчі витрати і розвиток роздрібної торгівлі», – наголошується у звіті.

Наталія Сокирчук, «Главком»