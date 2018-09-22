Прем’єр Британії визнала, що переговори щодо Brexit зайшли в глухий кут



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Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей

Відсутність угоди краще ніж погана угода, заявила Мей

Переговори між ЄС і Британією щодо Brexit зайшли у глухий кут. Про це заявила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей у своєму відеозверненні.

«Якщо ЄС вважає, що я погоджуся на ці умови, то він суттєво помиляється», - заявила вона, наголошуючи на неприпустимості економічного відокремлення Північної Ірландії від решти Британії.

За її словами, інший варіант, за яким Британія лишається у європейській економічній зоні і підкоряється усім європейським правилам також неприпустимий.

«Я завжди говорила, що відсутність угоди краще ніж погана угода. Однак я також говорила, що вийти з ЄС з угодою буде найкращим варіантом, тому запропонувала третій шлях. Вчора Дональд Туск заявив, що наші пропозиції підривають єдиний ринок, не пояснивши причин. Тому ми у глухому куті»,- заявила Мей.

«На нинішньому пізньому етапі переговорів неприпустимо просто відкидати позицію іншої сторони без детальних пояснень і зустрічних пропозицій», - наголосила вона.

За словами Мей, ЄС повинен надати пояснення того, що сааме заважає досягнення угоди і запропонувати альтернативи.

«Поки цього не станеться, ми не зможемо досягти будь-якого прогресу», - зазначила Мей.

Нагадаємо, 20 вересня Євросоюз рішуче відкинув план Мей щодо Вrexit.

Раніше прихильники Hard Brexit почали кампанію проти плану Терези Мей.

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