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    У світі

    Прем’єр Британії визнала, що переговори щодо Brexit зайшли в глухий кут

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    Прем&rsquo;єр-міністр Британії Тереза Мей - Прем’єр Британії визнала, що переговори щодо Brexit зайшли в глухий кут
    Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей

    Відсутність угоди краще ніж погана угода, заявила Мей

    Переговори між ЄС і Британією щодо Brexit зайшли у глухий кут. Про це заявила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей у своєму відеозверненні.

    «Якщо ЄС вважає, що я погоджуся на ці умови, то він суттєво помиляється», - заявила вона, наголошуючи на неприпустимості економічного відокремлення Північної Ірландії від решти Британії.

    За її словами, інший варіант, за яким Британія лишається у європейській економічній зоні і підкоряється усім європейським правилам також неприпустимий.

    «Я завжди говорила, що відсутність угоди краще ніж погана угода. Однак я також говорила, що вийти з ЄС з угодою буде найкращим варіантом, тому запропонувала третій шлях. Вчора Дональд Туск заявив, що наші пропозиції підривають єдиний ринок, не пояснивши причин. Тому ми у глухому куті»,-  заявила Мей.

    «На нинішньому пізньому етапі переговорів неприпустимо просто відкидати позицію іншої сторони без детальних пояснень і зустрічних пропозицій», - наголосила вона.

    За словами Мей, ЄС повинен надати пояснення того, що сааме заважає досягнення угоди і запропонувати альтернативи.

    «Поки цього не станеться, ми не зможемо досягти будь-якого прогресу», - зазначила Мей.

    Нагадаємо, 20 вересня Євросоюз рішуче відкинув план Мей щодо Вrexit.

    Раніше прихильники Hard Brexit почали кампанію проти плану Терези Мей.

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    ЄС Brexit Ірландія Тереза Мей Велика Британія
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