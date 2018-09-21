  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Євросоюз рішуче відкинув план Мей щодо Вrexit

    • Розсилка
    Прем&rsquo;єр-міністр&nbsp; Великої Британії Тереза Мей - Євросоюз рішуче відкинув план Мей щодо Вrexit
    Прем’єр-міністр  Великої Британії Тереза Мей

    План Терези Мей підриває єдність європейського ринку, заявив Туск

    План прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей щодо виходу королівства з Європейського Союзу не буде реалізовано.

    Як повідомляє ВВС, на цьому наголосив керівник Європейської ради Дональд Туск за підсумками саміту лідерів 27 країн ЄС в Зальцбурзі 20 вересня.

    Причиною Туск назвав те, що цей план підриває єдність європейського ринку. За словами посадовця, пропозиції Мей не влаштовують інших членів ЄС в першу чергу з економічних причин. Також на континенті не пристали на пропозиції Лондона щодо кордону та торгових стосунків між Ірландією, котра зберігає членство в союзі, та Північною Ірландією, котра разом із королівством залишає Євросоюз.

    Влада Великої Британії наполягає на єдиних правилах для всіх країн, які входять у співдружність під англійською короною, тоді як ЄС пропонує розробити для Північної Ірландії особливий режим.

    Президент Франції Еммануель Макрон виступив з різкою критикою на адресу прихильників Brexit, який, за його словами, підтримують люди, котрі очікували «легкого рішення».

    «Brexit показав нам одне – і я цілком і повністю поважаю британський суверенітет, кажучи це. Він показав, що ті, хто кажуть, що можуть легко жити без Європи, що все буде в порядку, що буде багато грошей – вони всі брехуни. Це правдиво ще й тому, що вони всі пішли відразу після, і їм не довелося займатися цим», - сказав політик, вочевидь маючи на увазі британських політків, які агітували за вихід із ЄС перед відповідним референдумом.

    Нагадаємо, прихильники Hard Brexit почали кампанію проти плану Терези Мей.

    Читайте також статтю: Муки Brexit. Ультиматум Терези Мей
    Читайте також
    ЄС Франція Brexit Велика Британія Дональд Туск Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ