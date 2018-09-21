Євросоюз рішуче відкинув план Мей щодо Вrexit



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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

План Терези Мей підриває єдність європейського ринку, заявив Туск

План прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей щодо виходу королівства з Європейського Союзу не буде реалізовано.

Як повідомляє ВВС, на цьому наголосив керівник Європейської ради Дональд Туск за підсумками саміту лідерів 27 країн ЄС в Зальцбурзі 20 вересня.

Причиною Туск назвав те, що цей план підриває єдність європейського ринку. За словами посадовця, пропозиції Мей не влаштовують інших членів ЄС в першу чергу з економічних причин. Також на континенті не пристали на пропозиції Лондона щодо кордону та торгових стосунків між Ірландією, котра зберігає членство в союзі, та Північною Ірландією, котра разом із королівством залишає Євросоюз.

Влада Великої Британії наполягає на єдиних правилах для всіх країн, які входять у співдружність під англійською короною, тоді як ЄС пропонує розробити для Північної Ірландії особливий режим.

Президент Франції Еммануель Макрон виступив з різкою критикою на адресу прихильників Brexit, який, за його словами, підтримують люди, котрі очікували «легкого рішення».

«Brexit показав нам одне – і я цілком і повністю поважаю британський суверенітет, кажучи це. Він показав, що ті, хто кажуть, що можуть легко жити без Європи, що все буде в порядку, що буде багато грошей – вони всі брехуни. Це правдиво ще й тому, що вони всі пішли відразу після, і їм не довелося займатися цим», - сказав політик, вочевидь маючи на увазі британських політків, які агітували за вихід із ЄС перед відповідним референдумом.

Нагадаємо, прихильники Hard Brexit почали кампанію проти плану Терези Мей.

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