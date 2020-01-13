Зеленський ввів свою дружину до ради, яку раніше очолювала Марина Порошенко



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Володимир Зеленський ввів свою дружину Олену Зеленську до складу ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал

Зеленський затвердив повністю новий склад ради Мистецького арсеналу

Президент Володимир Зеленський призначив до складу ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» свою дружину Олену Зеленську. Про це йдеться в указі №3 від 13 січня.

Зеленський визнав таким, що втратив силу указ колишнього президента Петра Порошенка про склад ради.

Раніше її співголовами були дружина експрезидента Марина Порошенко та його радник, колишній голова Адміністрації Борис Ложкін.

Також Зеленський затвердив повністю новий склад ради. Головою ради призначений міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, секретарем - генеральний директор «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта.

Крім них у складі ради затверджено 14 осіб, серед яких Олена Зеленська, віце-прем'єр-міністр з питань европейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, керівник Державного управління справами Сергій Борзов, радник Зеленського, депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Гео Лерос.

Серед інших до складу ради також увійшли заступник генерального директора Національного художнього музею Ольга Балашова, гендиректор Національного музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків Катерина Чуєва, директор комунальної установи «Одеський художній музей» Олександр Ройтбурд, журналіст Вадим Карп'як, філософ Вахтанг Кебуладзе та інші.