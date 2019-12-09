Комітет виборців назвав фракції, де ховаються «найледачіші» депутати



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Загалом у парламенті є 24 депутати, які не ініціювали жодного проєкту закону

Комітет виборців проаналізував показники законодавчої роботи народних депутатів України за перші 100 днів роботи парламенту.

Всього за період із 28 серпня по 6 грудня народні депутати зареєстрували 797 проектів законів, що є високим показником.

Попри це, низка політиків поки що не ініціювали жодного проєкту закону. Загалом у парламенті є 24 таких депутати. Більшість із них, 13 осіб (Михайло Ананченко, Анатолій Драбовський, Максим Заремський, Олег Колєв, Олександр Копиленко, Олена Лис, Василь Мокан, Дмитро Нальотов, Максим Пашковський, Ольга Руденко, Ольга Саладуха, Андрій Стріхарський, Любов Шпак), є членами фракції «Слуга Народу», ще 9 осіб представляють ОПЗЖ (Віталій Борт, Олег Волошин, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Ренат Кузьмін, Юлія Льовочкіна, Вадим Столар, Григорій Суркіс, Федір Христенко).

Натомість у Верховній Раді є народні депутати, які вже стали авторами десятків проєктів законів. Рекордсменом за кількістю зареєстрованих документів є Дмитро Шпенов (позафракційний), який став автором 70 проектів законів.

Також у п’ятірці найбільш «продуктивних» – Михайло Цимбалюк із ВО «Батьківщина» (54 проєкти законів), Андрій Пузійчук, ВО «Батьківщина» (47 проектів), Наталія Королевська, ОПЗЖ (47 проектів), Дмитро Гетманцев, «Слуга Народу» та Юрій Солод, ОПЗЖ – по 45 проєктів.

«Якісна підготовка законопроекту займає досить багато часу, що частково пояснює низьку продуктивність окремих депутатів. Однак що більш складно пояснити – так це реєстрацію десятків проектів законів одним депутатом впродовж місяця. Так, Д. Шпенов за 100 днів роботи став автором 70 проектів законів, тобто, реєстрував майже по закону в день. При цьому тематика документів абсолютно різна: від питань енергетики і податків до питань транспорту та інформаційної політики. Частково це можна пояснити тим, що низка з вказаних депутатів ВР працювали в Раді попереднього скликання і перереєстрували свої непідтримані ініціативи в новому скликання», - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

До уваги бралися лише проекти законів, проекти постанов не враховувалися.