Разумков назвав причини падіння рейтингу Ради



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Серед досягнень парламенту нового скликання Разумков назвав прийняття 86 законів

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков пояснює падіння рівня підтримки Ради серед українців парламентськими скандалами і «гонитвою за результатом».

Про це він заявив в інтерв’ю журналу НВ.

«Є кілька моментів. По-перше, ті скандали, які були в Раді. Незалежно від того, в якій фракції це відбувалося (особливо, коли це пов’язано з фракцією більшості), це негативно впливає на імідж будь-якого органу», – підкреслив він.

Крім того, за словами Разумкова, депутати «у гонитві за результатом» мало пояснювали українцям про необхідність прийняття тих чи інших законопроектів.

«Є ряд законопроектів, які сьогодні знаходяться на розгляді Парламенту і які не завжди однозначно сприймаються в суспільстві. Потрібно більше комунікувати з людьми, доносити позицію, пояснювати. У гонитві за результатом ми приділяли менше часу комунікації. Це теж правда. Коли ти не пояснюєш свою позицію, за тебе починає пояснювати хтось інший», – вважає спікер ВР.

Серед досягнень парламенту нового скликання Разумков назвав прийняття 86 законів.

«Ми прийняли 86 законів, приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний проміжок часу наші колеги в попередньому скликанні. Були помилки? Були. Там були речі, які треба буде виправляти? Звичайно ж, це теж правда. Але ми все робили публічно, в стінах Верховної Ради, а не по дорозі між будівлею ВР і Офісом президента, як це відбувалося раніше», – заявив він.

Нагадаємо, Разумков пояснив, чому Яременко залишився в Раді після секс-скандалу.

Як повідомлялося, Разумков збирав закриту зустріч лідерів фракцій для обговорення нормандського саміту.