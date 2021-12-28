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    Комітет виборців назвав нардепів, які за рік пропустили 90% голосувань

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    Найменше голосували нардепи з фракції ОПЗЖ - Комітет виборців назвав нардепів, які за рік пропустили 90% голосувань
    Найменше голосували нардепи з фракції ОПЗЖ
    фото: shutterstock

    Загалом у 2021 році було проведено 5681 голосування у Верховній Раді

    Цього року 25 народних депутатів пропустили 90% голосувань у Верховній Раді. Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ) у вівторок, 28 грудня.

    Вказано, що найактивніше голосували нардепи з парламентських фракцій «Слуга народу» та «Європейська солідарність», найменше – з «Опозиційної платформи – За життя».

    Так, депутати ОПЗЖ взяли участь лише у 38% голосувань. При цьому один нардеп від цієї партії за рік взагалі не проголосував жодного разу – Тарас Козак.

    Серед інших депутатів із майже нульовими показниками: Олесь Довгий (взяв участь у 0,23% голосувань), Вадим Столар (0,56%), Федір Христенко (0,99%), Юрій Солод (0,99%), Вадим Рабінович (1%), Сергій Льовочкін (1%), Сергій Ларін (1%), Ігор Абрамович (1%), Ренат Кузьмін (1%), Степан Івахів (1%).

    Віктор Медведчук взяв участь у 3% голосувань, Андрій Деркач – 3%, Олександр Фельдман – 3%, Юрій Бойко – 3%, Олександр Дубінський – 4%, Дмитро Шенцев – 4%, Олександр Пузанов – 4%, Юлія Льовочкіна – 5% , Ігор Палиця – 6%, Антон Яценко – 8%, Ігор Кисилєв – 9%, Віталій Борт – 9%, Григорій Суркіс – 10%, Олександр Герега – 10%.

    Водночас, найбільш активно протягом року голосували депутати із фракцій «Слуга народу» та «Європейська солідарність». Так, у середньому депутати-«слуги» взяли участь у 83% голосувань, а парламентарії «ЄС» – у 80%.

    Також практично однакові показники голосувань у депутатів групи «Довіра» та фракції «Голос» – по 72%. Нижчі показники участі у голосуваннях спостерігаються серед парламентаріїв фракції ВО «Батьківщина» (62%) та депутатської групи «За майбутнє» (54%).

    Загалом у 2021 році було проведено 5681 голосування.

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    Комітет виборців назвав нардепів, які за рік пропустили 90% голосувань