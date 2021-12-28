Керівництво «Слуги народу» розповіло, що світить Разумкову наступного року

«Слуги народу» вважають колишнього голову парламенту «зрадником»

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков активно «перетягує» лояльних нардепів до свого об'єднання «Розумна політика». Рух «Чесно» зібрав позиції керівництва партії та фракції «Слуга народу» щодо реваншистської діяльності Разумкова.

Лідерка партії «Слуга народу» Олена Шуляк вважає, що нардепи-«слуги», які входять до групи Разумкова, мають скласти депутатські мандати і почати власну політичну кар'єру.

«Було б дуже добре, якби депутати-члени МФО «Розумна політика», списочники особливо, набрались мужності та чесності й залишили фракцію, здали мандати і пішли будувати разом з Дмитром Олександровичем окремий політпроєкт. Я зараз кажу про списочників, бо вони поводяться нечесно: обираючи інше політичне майбутнє, вони залишаються далі у фракції «Слуга народу», – каже Шуляк.

Чи позначиться приєднання мажоритарників до об’єднання «Розумна політика» чи їхній вихід з фракції «Слуга народу» на виділенні/зменшенні обсягу субвенцій на округи? Шуляк заявила, що вона цим питанням не займається.

Лідерка партії наголосила, що мажоритарники мають думати про те, як виконати обіцянки, які вони давали своїм виборцям під час кампанії.

Своєю чергою голова фракції «Слуга народу» у Раді Давид Арахамія в коментарі «Чесно» заявив, що не вбачає загрози для фракції у виході мажоритарників і їхньому приєднання до команди Разумкова. Також Арахамія не розглядає як «механізм покарання» виділення/зменшення субвенцій на округи мажоритарників, адже, за його словами, кошти на округи отримують нардепи і з інших фракцій та груп.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що вони слідкуватимуть за поведінкою Дмитра Разумкова після відкликання з посади і питання позбавлення його мандату партія розгляне при потребі.

Натомість скандальний заступник голови фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Микола Тищенко назвав екслідера партії та колишнього голову парламенту Дмитра Разумкова «зрадником». Водночас Тищенко закликав ексспікера, який є списочником, «працювати на окрузі на народ України», а спроби перетягування нардепів-«слуг» до свого об'єднання – виключно піаром.

У партії «Слуга народу», за словами Тищенка, зараз «не на часі» питання про позбавлення Разумкова мандата, але, якщо «будуть підстави», то ухвалять «самі рішучі рішення».

«Ви знаєте, ніхто в парламенті не заперечує щодо створення будь-яких МФО. Вони дають можливість ще більше впливати і більш професійно працювати в тих чи інших галузях. Я так само є керівником кількох МФО – «Київ діє», «Енергоефективна Україна» та інші. Щодо Дмитра Олександровича, то в нього є бажання керувати якимось напрямком, цьому ніхто не заперечує», – переконаний Тищенко.

Після добровільного виходу із фракції мажоритарника із Запоріжжя Романа Сохи, до об'єднання МФО «Розумна політика» також приєдналася ще одна мажоритарниця з Черкащини від фракції «Слуга народу» Любов Шпак. На уточнювальне запитання Тищенку як заступнику голови фракції, як керівництво «Слуги народу» розцінює перетягування Разумковим лояльних до себе депутатів-«слуг», той назвав останнього «зрадником», але це поки не привід для позбавлення мандату.

«Як взагалі українці відносяться до зрадників? Ми вважаємо, що будь-яка людина, яка вміє зраджувати, вона це буде робити завжди. Якщо людина хоча б один раз не виконала свої обов'язки, не приїхала на свій округ і не працює на своїх виборців… Треба, наприклад, запитати у Дмитра, на якому окрузі він працює, яку приймальню він відкрив? Чому ви не запитуєте такі професійні питання у нього? Ну і що, що він списочник! У нас багато депутатів-списочників відкрили приймальні на округах, вони народні депутати, за статусом ми всі рівні. Хай працює на народ України, а поки що я бачу його лише на телебаченні. Якщо він хоче стати телевізійною зіркою, то це інша справа», – каже фігурант низки корупційних розслідувань Микола Тищенко.

Щодо розгляду питання про позбавлення мандату Дмитра Разумкова на з'їзді партії «Слуга народу», то заступник голови фракції переконаний, що мають бути «певні серйозні підстави», а «зараз це не на часі та лише піар».

«Якщо будуть підстави, то ми приймемо самі рішучі рішення, зараз це не на часі. Це тільки піар, це тільки здається… Це загроза українському народу. Якщо хтось буде розколювати команду і не давати нам можливість виконувати наші обов'язки як народних депутатів, як обранців із народу… Якщо людина чи будь-хто, не зважаючи на статуси, на її відомість, буде обдурювати і обманювати державу, ми зробимо рішучі кроки. Побачите!», – відповідає Тищенко.

Ще одна заступниця голови фракції Євгенія Кравчук зазначила, що в її групі є лише один нардеп-списочник, який входить у МФО Разумкова.

А загалом вона розцінює дії екслідера та інших колег виключно в контексті політичної етики: «У мене є тільки один нардеп, він списочник і не планує виходити з фракції принаймні з його слів. Щодо інших депутатів, то це потрібно питати у їхніх керівників. Звичайно, поведінка Дмитра Олександровича є неетичною, він, як і всі ці нардепи, йшов до Ради під зеленим прапором, а потім на третьому році змінилася вивіска в голові і вони вже не «зелені». Звісно, це неетично».

Раніше в інтерв’ю «Главкому» колишній голова партії «Слуга народу», перший заступник керівника парламенту Олександр Корнієнко заявив, що об’єднання Разумкова будується за принципом «мережевого маркетингу».

Нагадаємо, у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков. До нього увійшло 24 депутати, переважна більшість – з фракції «Слуги народу».

Це відбулося після того, як 7 жовтня 2021 року Верховна Рада проголосувала за відставку Дмитра Разумкова. За проголосували 284 нардепи.

Також стало відомо, що Разумков планує брати участь у наступних виборах президента.