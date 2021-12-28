Печерський суд не отримував клопотання про арешт Порошенка

Петро Порошенко у Варшаві проводить зустрічі з польськими політиками

Раніше ЗМІ повідомляли, що суд начебто дав дозвіл на затримання Порошенка

Печерський районний суд Києва не отримував клопотання правоохоронних органів про запобіжний захід щодо п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Станом на 12:30 вівторка клопотання до суду передано не було, повідомив ЗМІ прессекретар суду Віталій Чергавий.

«У базі (суду, – ред.) інформації про надходження такого клопотання немає», – повідомив він.

Як повідомляв «Главком», 24 грудня Офіс генерального прокурора погодив клопотання до суду про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд гривень.

Крім того, джерела повідомили ЗМІ, що 24 грудня Печерський суд дав дозвіл на затримання Порошенка для доставлення його на судове засідання. Прессекретар відмовився підтвердити або спростувати цю інформацію.

«Тому що це закрите судове засідання, це таємниця досудового розслідування і нехай ці питання розголошує слідчий, так як він керує цими процесами», – пояснив Чергавий.

До слова, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

До слова, напередодні адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що РНБО може запровадити проти нього санкції та заарештувати його активи. Новіков зазначив, що наступні два-три тижні покажуть, чи наважиться влада застосувати санкції РНБО щодо Порошенка.

Напередодні Петро Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну. П'ятий президент зазначив, що не збирається узгоджувати свій графік із Зеленським.

До слова, проти прокурора, який підписав арешт Порошенку, відкрито дисциплінарне провадження. Заступник генпрокурор Олексій Симоненко був гостем на дні народженні скандального заступника Єрмака Олега Татарова, підозрюваного в корупції.

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