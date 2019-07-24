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    Комітет виборців прогнозує появу двох опозицій в Раді

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    21 липня в Україні відбулися парламентські вибори&nbsp; - Комітет виборців прогнозує появу двох опозицій в Раді
    21 липня в Україні відбулися парламентські вибори 

    Очевидно, буде два опозиційних центри — це проросійська і проєвропейська опозиція, - заявив Кошель

    У Верховні Раді нового скликання може утворитися два опозиційних центри.

    Таку думку генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель висловив під час онлайн-конференції «Про що свідчить перемога Зеленського та його партії у виборчій кампанії-2019?» у середу, 24 липня.

    «Очевидно, буде два опозиційних центри — це проросійська і проєвропейська опозиція. Перша — це «Опозиційна платформа — За життя», друга — це «Європейська солідарність», плюс, можливо, «Голос», плюс, можливо, — як ситуативний союзник — «Батьківщина». Тобто цілісного утворення, попри все, не буде», — зазначив Кошель.

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    При цьому він прогнозує, що у форматі роботи опозиції парламент повернеться до дискусії кінця 2014 року.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.17%
    • ОПЗЖ
      13.01%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.11%
    • Голос
      5.83%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    «Ми пам'ятаємо, що тоді Опозиційний блок вимагав ухвалення закону про опозицію, контролю над окремими комітетами, посаду віцеспікера. Я думаю, що дискусія повернеться. Але цього вже вимагатимуть і перша опозиція, і друга. З огляду на те, що кількість парламентських комітетів потрібно, очевидно, зменшити як мінімум на десять, тим більше, що є ініціатива зменшення кількості міністерств, то, думаю, портфелів буде досить мало. І складно сказати, яка буде вибудувана лінія: чи зможе опозиція взагалі отримати хоча би щось», — уточнив експерт.

    Водночас голова КВУ припускає, що зважаючи на можливість проведення позачергових місцевих виборів, невисокою є ймовірність того, що політичні сили «поспішатимуть іти в опозицію».

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