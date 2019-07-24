Комітет виборців прогнозує появу двох опозицій в Раді



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21 липня в Україні відбулися парламентські вибори

Очевидно, буде два опозиційних центри — це проросійська і проєвропейська опозиція, - заявив Кошель

У Верховні Раді нового скликання може утворитися два опозиційних центри.

Таку думку генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель висловив під час онлайн-конференції «Про що свідчить перемога Зеленського та його партії у виборчій кампанії-2019?» у середу, 24 липня.

«Очевидно, буде два опозиційних центри — це проросійська і проєвропейська опозиція. Перша — це «Опозиційна платформа — За життя», друга — це «Європейська солідарність», плюс, можливо, «Голос», плюс, можливо, — як ситуативний союзник — «Батьківщина». Тобто цілісного утворення, попри все, не буде», — зазначив Кошель.

При цьому він прогнозує, що у форматі роботи опозиції парламент повернеться до дискусії кінця 2014 року.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

«Ми пам'ятаємо, що тоді Опозиційний блок вимагав ухвалення закону про опозицію, контролю над окремими комітетами, посаду віцеспікера. Я думаю, що дискусія повернеться. Але цього вже вимагатимуть і перша опозиція, і друга. З огляду на те, що кількість парламентських комітетів потрібно, очевидно, зменшити як мінімум на десять, тим більше, що є ініціатива зменшення кількості міністерств, то, думаю, портфелів буде досить мало. І складно сказати, яка буде вибудувана лінія: чи зможе опозиція взагалі отримати хоча би щось», — уточнив експерт.

Водночас голова КВУ припускає, що зважаючи на можливість проведення позачергових місцевих виборів, невисокою є ймовірність того, що політичні сили «поспішатимуть іти в опозицію».