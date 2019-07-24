Комітет виборців прогнозує появу двох опозицій в Раді
Очевидно, буде два опозиційних центри — це проросійська і проєвропейська опозиція, - заявив Кошель
У Верховні Раді нового скликання може утворитися два опозиційних центри.
Таку думку генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель висловив під час онлайн-конференції «Про що свідчить перемога Зеленського та його партії у виборчій кампанії-2019?» у середу, 24 липня.
«Очевидно, буде два опозиційних центри — це проросійська і проєвропейська опозиція. Перша — це «Опозиційна платформа — За життя», друга — це «Європейська солідарність», плюс, можливо, «Голос», плюс, можливо, — як ситуативний союзник — «Батьківщина». Тобто цілісного утворення, попри все, не буде», — зазначив Кошель.
При цьому він прогнозує, що у форматі роботи опозиції парламент повернеться до дискусії кінця 2014 року.
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Слуга народу43.17%
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ОПЗЖ13.01%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.11%
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Голос5.83%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.40%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
«Ми пам'ятаємо, що тоді Опозиційний блок вимагав ухвалення закону про опозицію, контролю над окремими комітетами, посаду віцеспікера. Я думаю, що дискусія повернеться. Але цього вже вимагатимуть і перша опозиція, і друга. З огляду на те, що кількість парламентських комітетів потрібно, очевидно, зменшити як мінімум на десять, тим більше, що є ініціатива зменшення кількості міністерств, то, думаю, портфелів буде досить мало. І складно сказати, яка буде вибудувана лінія: чи зможе опозиція взагалі отримати хоча би щось», — уточнив експерт.
Водночас голова КВУ припускає, що зважаючи на можливість проведення позачергових місцевих виборів, невисокою є ймовірність того, що політичні сили «поспішатимуть іти в опозицію».