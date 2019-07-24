Верховна Рада IX скликання оновиться на 80%. Як виглядатиме «портрет депутата»



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Більше половини депутатів буде з президентської партії Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Тридцять безробітних, 13 без вищої освіти, середній вік – 41 рік. Це все про новий склад Верховної Ради

На цих виборах до Верховної Ради за попередніми даними переобралися лише 82 народні депутати. 342 новообрані парламентарі стали депутатами вперше. Про це йдеться в «портреті нового скликання парламенту», який підготувала мережа «Опора». Її експерти проаналізували вік, стать, освіту, попередній досвід роботи кандидатів, які незабаром стануть майбутніми народними обранцями.

Чинні депутати пройшли в наступну Раду за списками «Європейської Солідарності», «Опозиційної платформи – За життя» (по 17) та «Батьківщини» (16). Ще 32 нардепи зуміли переобратися в парламент по мажоритарці.

Загалом до Верховної Ради обрано 336 чоловіків (79,8%) та 88 жінок(20,8%). Якщо порівнювати з попереднім скликанням, то у парламенті цього скликання працюватиме на 39 депутаток більше (+8,8%). Більшість жінок – 61 кандидатка – проходять в Раду по спискам партій. Ще 27 жінок перемогли в мажоритарних округах. У минулому скликанні всього 4 жінки перемогли по мажоритарці. Знову до парламенту вдалося переобратися лише Ірині Констанкевич.

Найбільше жінок потрапили у парламент від партії «Слуги народу» - 56. У фракціях «Голосу» та «Європейської Солідарності» - по 9 депутаток. Від «Опозиційної платформи – За життя» та «Батьківщини» до парламенту потрапило по 5 депутаток. Хоча найбільший відсоток депутаток у партії «Європейська Солідарність» – 45%. Найменший цей показник у «Опозиційної платформи – За життя» – 11,6%.

Склад парламенту помолодшає в середньому на 7,4 років, адже новообраних майбутніх нардепів віком 21-45 років збільшилось загалом на 26%. 41 рік – це середній вік депутата в нинішньому складі парламенту.

Середньостатистичний портрет депутата нової Ради

У Верховній Раді працюватиме 17 депутатів, яким від 21 до 30 років; 121 депутату – від 31 до 45 років; 58 майбутнім парламентарям – від 46 до 60. Також у Верховній Раді працюватиме троє депутатів, яким більше 60 років. Наймолодшому депутату Святославу Юрашу від «Слуги народу» - 23 роки. Найстаршому депутату Юрію Іоффе – 78 років.

Дев’ять депутатів мають середню спеціальну освіту. Ще четверо із середньою загальною освітою.

30 осіб на момент обрання були безробітними. Слід зазначити, що це на 5 осіб менше, ніж у попередньому скликанні.

Найбільше новообраних народних депутатів проживають у Києві (182 особи). На другому місці Київська область (26 осіб), на третьому – Харківська (24 особи). Найменше новообраних депутатів проживає у Луганській області (3 особи) та в АР Крим (1 особа).