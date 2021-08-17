Концерт до Дня Незалежності. Зібров розказав, чому його не запросили

Цього року виконавця не запросили на концерти з нагоди 30-річчя незалежності України

За словами співака, усе через концерт минулого року на Софіївській площі

Народний артист України Павло Зібров образився, що його не запросили співати на концерті до Дня Незалежності на стадіоні «Олімпійський» і назвав причину, чому організатори так вчинили. Про це Зібров розповів на пресконференції на фестивалі BezViz Festival 2021, передає «КП».

За словами співака, усе через минулорічний концерт на Софіївській площі, де він посварився із продюсером та режисером Сергієм Перманом.

«За два тижні до концерту мені зателефонували і запросили. Ой, слава Богу, нормально, не забули. Балом то зараз править молодь. І запропонували мені пісню Onuka – «Місто». Мені кажуть: «Ось Потап ж співатиме ваш» Хрещатик «Я кажу: «Порівняли! «Хрещатик», який вже 30 років знають у всьому світі... Дайте мені щось, що люди знають і зможуть підспівать!». На що мені Сергій говорить: «Ви не розумієте. Це така задумка, щоб ви стали молодіжним, модним», – пригадав співак.

Зібров зауважив, що нічого не має проти Onuka. Втім, тоді заявив, що це не хітова пісня, яку він має заспівати перед мільйонами глядачів. У результаті, артист виконав «Ха-ра-шо» Вєрки Сердючки і шматочок «Ніно» Олега Винника.

Цього року виконавця і зовсім не запросили на концерти з нагоди 30-річчя незалежності України.

«Питаю: «Сергію, ти не знаєш, хто робить День Незалежності на Майдані і в «Олімпійському»? Я хотів би взяти участь». Він каже: «Знаю, я генеральний продюсер. Але ось ми з режисером концерту, Катею Царик, подумали і вас не включили. Ви з характером, ви собі на умі, що не слухаєте режисерської задумки. Так що вибачте, не ображайтеся, ми вас не запрошуємо», – поділився Павло.

За словами артиста, він також мав співати у проєкті, де вшановуватимуть відомого композитора Юрія Рибчинського – кума Зіброва та автора його багатьох пісень. Втім, пісню Павла «Хрещатик» дали виконати Сергію Бабкіну. Зібров розповів, що зателефонував Бабкіну з проханням відмовитися від виступу.

«Сергію, тут етичне питання, я тебе дуже прошу – відмовся! Попроси, щоб дали тобі іншу пісню, Юрій Рибчинський написав багато класних». – «А ви?» – «А мене, народного артиста, мій» Хрещатик «співати в Києві не покликали», – зазначив виконавець.

Нагадаємо, 22 серпня о 21:00 в центрі Києва на Михайлівській площі відбудеться унікальна музична подія – концерт-подорож «Ковчег «Україна»: десять століть української музики», що поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.