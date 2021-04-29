Конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану: кількість постраждалих зросла

Відомо про одного загиблого

Під час зіткнень на кордоні Киргизстану і Таджикистану постраждали 46 осіб. Також відомо про одного загиблого. Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Киргизії повідомляє 24.kg.

Так, число постраждалих в результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні знову зросло і становить 46 осіб. З них один лікується амбулаторно, один помер.

«Решту постраждалих з вогнепальними пораненнями і травмами різних частин тіла госпіталізовано в організації охорони здоров'я Баткенській області», – повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь на кордоні з 20:00 за місцевим часом (17:00 за київським) 29 квітня.

Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

Раніше стало відомо, що конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану домовилися вирішити дипломатичним шляхом. Сьогодні має пройти зустріч глав силових відомств обох країн.

Інцидент почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний»елі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.