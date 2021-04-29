Між Киргизстаном і Таджикистаном спалахнув збройний конфлікт. Є жертви (відео)

На кордоні Киргизії і Таджикистану стався новий конфлікт з жертвами

Обидві сторони конфлікту вже почали стягувати військову техніку до кордону

На кордоні середньоазіатських держав Таджикистану й Киргизстану сталася збройна сутичка з мінометним обстрілом і захопленнями прикордонних застав, одна з яких загорілася. Сторони звинуватили в ескалації конфлікту один одного. Про подробиці загострення ситуації повідомляє киргизьке видання 24.kg.

У повідомленні сказано, що інцидент почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний»елі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.

У Держкомітеті з питань національної безпеки Таджикистану стверджують, що першими відкрили вогонь киргизькі війська. «Інцидент стався після того, як киргизька сторона в останні дні довільно порушувала умови раніше узгодженої двосторонньої угоди з Таджикистаном і планувала захопити водорозподільний пункт Головний», – сказано в заяві.

Пізніше Держкомітет нацбезпеки Киргизстану звинуватив таджицьку сторону в застосуванні мінометів і кулеметів. «Прикордонні війська і спецназ МВС Республіки Таджикистан о 14:00 годині 29 квітня почали масований обстріл, у тому числі з мінометів, кулеметів і автоматів, водозабору Головний, що розташований у селі Кок-Таш Баткенського району Баткенської області», – стверджує киргизька сторона.

Після цього, за твердженням киргизької сторони, війська Таджикистану відкрили вогонь по прикордонних заставах «Капчигай», «Мін-Булак», «Достук» і прикордонних постах «Кожогар» і «Булак-Баші».

«В результаті мінометного обстрілу загорілася застава «Достук». У відповідь на дії таджицьких силовиків, спецназ «Бору» прикордонної служби захопив прикордонну заставу «Ходжа А’лло«Таджикистану», – стверджують киргизькі прикордонники.

Згодом міністерства закордонних справ Киргизстану та Таджикистану почали переговори про локалізацію конфлікту на кордоні. Про це повідомив глава МЗС Киргизстану Руслан Казакбаєв, передає 24.kg.

Як розповів киргизький міністр закордонних справ, зараз переговори щодо врегулювання конфлікту на кордону проходять на всіх рівнях, а також із боку правоохоронних органів Киргизстану та Таджикистану.

«Сподіваюся, що в якнайближчий час конфлікт вдасться врегулювати. Потім МЗС зробить заяву», – зазначив він.

Крім того, киргизький уряд повідомляє, що прем'єри Киргизстану та Таджикистану зустрінуться 29 квітня на полях Євразійської міжурядової ради, щоб обговорити ситуацію на кордоні.

Президент Киргизстану закликав громадян не піддаватися на провокації, але водночас обидві сторони конфлікту вже почали стягувати військову техніку до кордону.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, внаслідок конфлікту постраждала щонайменше 31 особа, двоє загинули.