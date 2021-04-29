Бішкек і Душанбе домовилися відвести війська з кордонів

Глави МЗС закликали сторони конфлікту не піддаватися на провокації «деструктивних сил»

Глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь на кордоні з 20:00 за місцевим часом (17:00 за київським) 29 квітня. Міністри також домовилися відвести війська в місця постійної дислокації. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Киргизстану.

Відзначається, що глави зовнішньополітичних відомств Киргизстану і Таджикистану Руслан Казакбаєв і Сіроджіддін Мухріддін провели кілька раундів переговорів. В ході них були досягнуті домовленості про повне припинення вогню в районі кордону з 20:00 за місцевим часом (17:00 за київським).

Крім того, міністри домовилися відвести з місця конфлікту військові сили в місця їх постійної дислокації.

Глави МЗС також домовилися протягом найближчих годин провести окрему зустріч керівників правоохоронних та силових структур за участю представників органів місцевого самоврядування прикордонних районів. Очікується, що темою обговорення стануть подальші деталі врегулювання конфлікту.

Казакбаєв і Мухріддін закликали сторони конфлікту не піддаватися на провокації «деструктивних сил».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

Також повідомлялося, що в результаті конфлікту поранено кілька десятків людей, також є інформація про одного загиблого. За уточненими даними, кількість постраждалих з обох сторін наближається до 60.

Раніше стало відомо, що конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану домовилися вирішити дипломатичним шляхом. Сьогодні має пройти зустріч глав силових відомств обох країн.

Інцидент почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний»елі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.