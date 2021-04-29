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    Таджикистан і Киргизстан хочуть вирішити конфлікт дипломатичним шляхом

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    Прикордонна застава Киргизії &laquo;Достук&raquo;&nbsp; - Таджикистан і Киргизстан хочуть вирішити конфлікт дипломатичним шляхом
    Прикордонна застава Киргизії «Достук» 
    Фото: Мірзосодік Сангінов / Facebook

    Сьогодні має пройти зустріч глав силових відомств обох країн

    Конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану домовилися вирішити дипломатичним шляхом. Сьогодні має пройти зустріч глав силових відомств обох країн. Про це пише таджицьке видання «Азія Плюс».

    Повідомляється, що переговори міністрів закордонних справ обох країн вже пройшли.

    «Сторони наголосили на необхідності вирішити даний конфлікт у дипломатично-політичному руслі. Домовленість: сьогодні ввечері в Ісфарі пройдуть переговори глав правоохоронних органів двох країн», – повідомили в МЗС Таджикистану.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застави Таджикистану.

    Інцидент почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний»елі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.

    У Киргизстані заявили про захоплення прикордонної Таджикистану. До цього з таджицької сторони вівся вогонь по заставах і постам Киргизії, заявили в прикордонній службі республіки. Одна з прикордонних застав, по якій таджицька сторона відкрила вогонь – «Достук», – загорілася. За даними прикордонної служби, по ній вівся мінометний обстріл.

    Також повідомлялося, що в результаті конфлікту поранено кілька десятків людей, також є інформація про одного загиблого. За уточненими даними, кількість постраждалих з обох сторін наближається до 60.

    Теги: МЗС прикордонники війна обстріл Киргизстан Таджикистан
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