Конгрес США обмежив військові повноваження Трампа щодо Ірану
Конгрес обмежив військові повноваження президента країни Дональда Трампа щодо Ірану.
Документ забороняє главі Білого дому військові дії проти Ірану без попереднього схвалення Конгресу.
Конгрес США в середу, 11 березня, ухвалив резолюцію, що обмежує військові повноваження президента країни Дональда Трампа щодо Ірану.
Як повідомляє DW, за ухвалення документа проголосували 227 членів Палати представників, 186 конгресменів виступили проти.
Документ забороняє главі Білого дому військові дії проти Ірану без попереднього схвалення Конгресу.
Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп може накласти вето на документ.
«Якщо президент Трамп серйозно ставиться до своєї обіцянки припинити нескінченні війни, він підпише резолюцію», — написав ініціатор резолюції, сенатор-демократ Тім Кейн у своєму Twitter.