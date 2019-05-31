Парубій: Ми не дозволимо скасувати закон про мову, земля під вами горітиме



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В парламенті відреагували на інтерв’ю співвласника «Кварталу 95» Бориса Шефіра

Народ України не дозволить скасувати закони про декомунізацію, про статус української мови як державної, а також закон про україномовні квоти в теле- і радіоефірі. Про це під час засідання парламенту заявив спікер Верховної Ради, представник «Народного фронту» Андрій Парубій.

«Хочу зазначити, що нам необхідно знаходити більше моментів для співпраці, бо країна переживає важкі часи. В країні криза, що пов’язана з діями президента Зеленського, і це підтвердило вчорашнє оприлюднення стенограми консультацій глави держави з представниками парламенту. Більш того, ми вчора почули заяви членів команди президента, котрі говорять про необхідність скасування закону про державну мову, про квоти на україномовний контент та закон про декомунізацію. На жаль, сьогодні для них це стає звичною політикою», - заявив глава Верховної Ради.

Також спікер парламенту висловив переконання, що український народ завдяки своїй єдності зможе запобігти спробам реваншу проросійських сил та всім намаганням скасувати здобутки останніх років.

«Я хочу сказати від імені Верховної Ради та уряду: український народ цього вам не дозволить. Земля під вами горітиме! Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Український народ десятиліттями йшов до цього. Багато синів та доньок поклали за це свої життя. Тому нам треба гуртуватися перед викликами, що стоять перед Україною. Треба стояти пліч-о-пліч, і я впевнений, що реванш не пройде», - підсумував Парубій.

Нагадаємо, в опублікованому вчора інтерв’ю співвласник «Кварталу 95» Борис Шефір заявив, що попередня влада була зацікавлена у війні, квоти на держмову в на радіо та телебачення треба міняти, а закон про мову скасувати. «Я очікую перегляду квот. 90% - це багато. Закон про мову потрібно скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни», - сказав Шефір.