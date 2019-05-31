Співвласник «Кварталу 95» Шефір: Війну розв’язали політики задля наживи, а закон про мову треба скасувати



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Борис Шефір зараз дуже переймається, що заборона телевиробництва російською мовою фактично вбила можливість торгувати з Росією

Співвласник «Кварталу 95» Борис Шефір, брат першого помічника президента Сергія Шефіра, вважає, що попередня влада була зацікавлена у війні, квоти на держмову в на радіо та телебачення треба міняти, а закон про мову скасувати. Про це він заявив в інтерв'ю «Детектор медіа», яке було опубліковано ввечері 30 травня.

Партнер Зеленського, який попередив, що висловлює виключно власну позицію, вважає, що політика українізації завдала удару по телерадіовиробництву.

«Найбільший удар політика українізації завдала телерадіовиробництву. У Росії тисячі кінотеатрів, окрім Росії є Казахстан, Білорусь, всі пострадянські країни», - зазначає Шефір.

Він вважає, що якби їм всередині України дозволили створювати російською мовою, то могли б торгувати з Росією цією продукцією. «Заборони - це штучна і бридка штука. Цю війну, яку розв'язали політики, сподіваюся, сьогоднішні політики закінчать. Моє ставлення до війни таке, що я розумію - її затіяли, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку. Всі заробили, тільки нас розорили з вами», - заявив співвласник «Кварталу 95».

За український серіал українські телеканали готові платити від $20 тис. до $50 тис., а російський канал платить $200 тисяч.

Він погоджується, що українську мову треба підтримувати і розвивати, але не шляхом квотування, а, наприклад, преференціями в оподаткуванні. Так, виробництво україномовних фільмів можна звільнити від податків і знизити частку заробітку кінотеатрів на прокаті таких фільмів.

Такої ж точки зору він дотримується і в питанні книговидавництва.

«Я очікую перегляду квот. 90% - це багато. Закон про мову потрібно скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни», - вважає Шефір.

Він упевнений, що після зміни влади війна на сході вщухне сама собою.

«У нас в передвиборчій програмі написано, що якщо прибрати людей, матеріально зацікавлених у війні, вона закінчиться», - заявив Шефір, підтвердивши, що брав участь у складанні передвиборної програми Зеленського і допомагав промови писати.

При цьому він вважає, що з президентом РФ можна домовитися, а якщо не вдасться, то треба оголошувати справжню війну.

«Їм що, подобається воювати? Ви думаєте, Путін - маніяк, який любить постріляти в живих людей? Він що, псих? Він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції. Але можна ж домовитися. А якщо ні, то будемо оголошувати справжню війну. А то що це таке: однією рукою воюємо, а іншою рукою торгуємо? Дуже важливо бажання хоча б одного боку, інакше для миру немає перспектив», - заявив Шефір.

Також він підтвердив, що хтось із «Кватралу 95» може увійти до Нацради з питань телерадіомовлення.

«Я можу. Там же не треба постійно працювати. Але я можу приходити на засідання один раз на тиждень. Я готовий до цього», - заявив він.