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    Авто

    Під Києвом «засвітився» рідкісний японський позашляховик (фото)

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    Автомобіль&nbsp;Isuzu VehiCross помітили біля супермаркету під Києвом - Під Києвом «засвітився» рідкісний японський позашляховик (фото)
    Автомобіль Isuzu VehiCross помітили біля супермаркету під Києвом
    Фото: topgircomua, Instagram

    Автомобіль випускався понад 20 років тому

    У селі Гатне, що під Києвом, був помічений рідкісний позашляховик Isuzu VehiCross 1999 року випуску.

    В Україні зовсім небагато таких автомобілів, та і взагалі випустили лише 5958 позашляховиків, повідомляє ТопЖир.

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    Під Києвом «засвітився» рідкісний японський позашляховик (фото)
    Під Києвом «засвітився» рідкісний японський позашляховик (фото)
    Під Києвом «засвітився» рідкісний японський позашляховик (фото)
    Фото: topgircomua, Instagram

    Isuzu VehiCross часто називають провісником сучасних кросоверів, але насправді це справжній рамний позашляховик. А повний привід при бажанні можна було доповнити заниженою передачею.

    Авангардний дизайн не дозволяє Isuzu VehiCross залишитися непоміченим.

    Позашляховик досить-таки компактний - всього 4,1 м в довжину. Під капотом Isuzu VehiCross - 3,5-літровий V6 потужністю 215 кінських сил. Зі 4-ступінчастою АКПП розгін до сотні км/год займає 9 с, а максимальна швидкість - 180 км/год.

    Теги: Київ Японія автомобіль
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