Під Києвом «засвітився» рідкісний японський позашляховик (фото)

Автомобіль випускався понад 20 років тому

У селі Гатне, що під Києвом, був помічений рідкісний позашляховик Isuzu VehiCross 1999 року випуску.

В Україні зовсім небагато таких автомобілів, та і взагалі випустили лише 5958 позашляховиків, повідомляє ТопЖир.

Isuzu VehiCross часто називають провісником сучасних кросоверів, але насправді це справжній рамний позашляховик. А повний привід при бажанні можна було доповнити заниженою передачею.

Авангардний дизайн не дозволяє Isuzu VehiCross залишитися непоміченим.

Позашляховик досить-таки компактний - всього 4,1 м в довжину. Під капотом Isuzu VehiCross - 3,5-літровий V6 потужністю 215 кінських сил. Зі 4-ступінчастою АКПП розгін до сотні км/год займає 9 с, а максимальна швидкість - 180 км/год.