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    Ожеледиця спричинила ДТП на Київщині: дві автівки в кюветі (фото)

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    Після зіткнення автомобілі вилетіли з дороги - Ожеледиця спричинила ДТП на Київщині: дві автівки в кюветі (фото)
    Після зіткнення автомобілі вилетіли з дороги
    Фото: Київ оперативний

    Один із автомобілів перекинувся

    Сьогодні, 14 січня, на дорозі в Київській області під Кагарликом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Після зіткнення автівки вилетіли з дороги в кювет. Одна з них перекинулась.

    Учасники ДТП кажуть, що на дорозі дуже слизько.

    У ДТП ніхто серйозно не травмувався.

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    Ожеледиця спричинила ДТП на Київщині: дві автівки в кюветі (фото)
    Ожеледиця спричинила ДТП на Київщині: дві автівки в кюветі (фото)
    Ожеледиця спричинила ДТП на Київщині: дві автівки в кюветі (фото)
    Ожеледиця спричинила ДТП на Київщині: дві автівки в кюветі (фото)
    Ожеледиця спричинила ДТП на Київщині: дві автівки в кюветі (фото)

    Як повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації, у зв’язку з погіршенням погодних умов на дорогах Київщини вже розпочали роботу 68 одиниць спецтехніки. Йдеться про автошляхи як місцевого, так і державного значень. Ще більше сотні снігозбиральних машин чергують на випадок ускладнення ситуації.

    Згідно з офіційною інформацією, наразі комунальники під час очищення доріг від ожеледиці та снігу вже використали 2214 тонни піщано-сольової суміші.

    Усі автошляхи на Київщині наразі залишаються відкритими для проїзду. Ускладнення в русі не зафіксовані.

    Теги: ДТП Київщина автомобіль снігопад
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