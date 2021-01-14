Ожеледиця спричинила ДТП на Київщині: дві автівки в кюветі (фото)
Один із автомобілів перекинувся
Сьогодні, 14 січня, на дорозі в Київській області під Кагарликом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Після зіткнення автівки вилетіли з дороги в кювет. Одна з них перекинулась.
Учасники ДТП кажуть, що на дорозі дуже слизько.
У ДТП ніхто серйозно не травмувався.
Як повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації, у зв’язку з погіршенням погодних умов на дорогах Київщини вже розпочали роботу 68 одиниць спецтехніки. Йдеться про автошляхи як місцевого, так і державного значень. Ще більше сотні снігозбиральних машин чергують на випадок ускладнення ситуації.
Згідно з офіційною інформацією, наразі комунальники під час очищення доріг від ожеледиці та снігу вже використали 2214 тонни піщано-сольової суміші.
Усі автошляхи на Київщині наразі залишаються відкритими для проїзду. Ускладнення в русі не зафіксовані.