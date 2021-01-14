На Київщині п’яний водій зніс електроопору й паралізував рух тролейбусів (відео)
Під час огляду у водія виявлено 1,46 проміле алкоголю в крові
14 січня близько 23 години на проспекті Князя Володимира у Білій Церкві сталась дорожньо-транспортна пригода.
На місце пригоди прибув екіпаж поліцейських взводу тактико-оперативного реагування. Вони встановили, що водій авто Chevrolet Aveo не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою. Від удару електроопора впала та пошкодила електролінії сполучення тролейбусів. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду – 1,46 проміле алкоголю в крові.
23-річного водія та 25-річного пасажира шпиталізували до лікарні.
На місце пригоди прибули слідчі для встановлення всіх обставин справи та аварійні служби для ремонту знеструмленої електроопори.
Патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху на місці ДТП.