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    На Київщині п’яний водій зніс електроопору й паралізував рух тролейбусів (відео)

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    Внаслідок зіткнення з електроопорою автомобіль&nbsp;Chevrolet Aveo отримав серйозні пошкодження - На Київщині п’яний водій зніс електроопору й паралізував рух тролейбусів (відео)
    Внаслідок зіткнення з електроопорою автомобіль Chevrolet Aveo отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Під час огляду у водія виявлено 1,46 проміле алкоголю в крові

    14 січня близько 23 години на проспекті Князя Володимира у Білій Церкві сталась дорожньо-транспортна пригода.

    На місце пригоди прибув екіпаж поліцейських взводу тактико-оперативного реагування. Вони встановили, що водій авто Chevrolet Aveo не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою. Від удару електроопора впала та пошкодила електролінії сполучення тролейбусів. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області. 

    Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду – 1,46 проміле алкоголю в крові.

    23-річного водія та 25-річного пасажира шпиталізували до лікарні.

    На місце пригоди прибули слідчі для встановлення всіх обставин справи та аварійні служби для ремонту знеструмленої електроопори.

    Патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху на місці ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль Біла Церква
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