Тупицький прилетів в Україну і втік від журналістів

Тупицький прилетів до України з відпочинку

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький прилетів у «Бориспіль» і зумів уникнути зустрічі з пресою

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на PavlovskyNews.

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький прилетів до України з відпочинку.

Він зумів уникнути преси, яка його чекала, бо та розмістилася на першому поверсі, а Тупицький залишив будівлю аеропорту «Бориспіль» через другий поверх.

Як повідомлялося, 13 січня на сайті Конституційного суду його голова Олександр Тупицький оприлюднив заяву, де йшлося про вручення йому підозри в аеропорту. Тупицький наголосив, що проведення публічного «шоу» з інсценуванням вручення підозри планувалося за участі окремих ЗМІ та громадських активістів, про це йому стало «відомо з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента».

Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

5 січня судді КСУ зробили заяву щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького.

До слова, в Офісі генпрокурора вважають законним указ Зеленського про відсторонення Тупицького.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.