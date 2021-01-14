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    Політика

    Тупицький прилетів в Україну і втік від журналістів

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    Відсторонений очільник Конституційного суду Олександр Тупицький на відпочинку в Еміратах - Тупицький прилетів в Україну і втік від журналістів
    Відсторонений очільник Конституційного суду Олександр Тупицький на відпочинку в Еміратах
    Фото: Цензор.Нет

    Тупицький прилетів до України з відпочинку

    Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький прилетів у «Бориспіль» і зумів уникнути зустрічі з пресою

    Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на PavlovskyNews.

    Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький прилетів до України з відпочинку.

    Він зумів уникнути преси, яка його чекала, бо та розмістилася на першому поверсі, а Тупицький залишив будівлю аеропорту «Бориспіль» через другий поверх.

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    Як повідомлялося, 13 січня на сайті Конституційного суду його голова Олександр Тупицький оприлюднив заяву, де йшлося про вручення йому підозри в аеропорту. Тупицький наголосив, що проведення публічного «шоу» з інсценуванням вручення підозри планувалося за участі окремих ЗМІ та громадських активістів, про це йому стало «відомо з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента».

    Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

    5 січня судді КСУ зробили заяву щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького.

    До слова, в Офісі генпрокурора вважають законним указ Зеленського про відсторонення Тупицького.

    29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

    22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

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    Теги: суд відпочинок Конституційний суд президент Олександр Тупицький
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