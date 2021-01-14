Вночі на Оболоні горіли автомобілі

Вогнем пошкоджені три автівки

У ніч на четвер, 14 січня, на проспекті Героїв Сталінграду, 20-Б в Оболонському районі столиці сталась автомобільна пожежа. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 02:14, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що у дворі 16-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Hyundai Creta виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі Skoda Octavia та Chevrolet Aveo.

О 02:33 пожежу було локалізовано, та о 02:54 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі в автомобілі Hyundai Creta вигорів моторний відсік, салон, а також пошкоджено лакофарбове покриття і задня частина автомобіля.

В автомобілі Skoda Octavia пошкоджено лакофарбове покриття правої частини автомобіля, передній бампер, права передня фара та праве переднє колесо.

В автомобілі Chevrolet Aveo пошкоджено лакофарбове покриття лівої частини автомобіля, передній бампер та передня ліва фара автомобіля.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 11 січня на автомобільній стоянці одного з супермаркетів по вул. Здолбунвській згоріла вантажівка та вогнем пошкоджені три припарковані поруч автівки.