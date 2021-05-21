Зеленський нагородив лауреатів Шевченківської премії (фото)

Глава держави та перша леді взяли участь у врученні Національної премії України імені Тараса Шевченка

Президент наголосив, що цього року Україна відзначає низку важливих ювілейних дат

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у нагородженні лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Радий бути тут з моєю дружиною й бачити трансформацію Національної премії України імені Тараса Шевченка. Дуже важливо бачити високий статус цієї премії. Церемонія нагородження відбувається у знакових місцях України», – сказав Глава держави, вітаючи лауреатів.

Президент наголосив, що цього року Україна відзначає низку важливих ювілейних дат. Зокрема це 30-річчя утворення Збройних Сил, 25-річчя Конституції, 75-річчя держпідприємства «Антонов», ювілей Лесі Українки та 60-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка.

«Символічно, що це відбувається у рік 30-річчя незалежності України. Це головні символи України – наша Конституція, наша армія, наша авіація, наша культура, наша премія імені Тараса Шевченка – премія кожного українця. Вітаю вас із цим ювілеєм», – сказав Володимир Зеленський.

Президент підписав указ № 199/2021, відповідно до якого Національну премію України імені Тараса Шевченка 2021 року присуджено режисеру Валентину Васяновичу та художнику-постановнику Владлену Одуденку за фільм «Атлантида».

Письменниця Оксана Луцишина отримала премію за роман «Іван і Феба», а журналіст Станіслав Асєєв – за книгу есеїв «В ізоляції».

Також лауреатами премії стали представники музичної агенції «УХО» Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула за серію концертів вокальної музики «Архітектура голосу».

Премію присуджено й художнику Борису Михайлову за мистецький проект «Випробування смертю».

Режисер-постановник, художник-сценограф Сергій Маслобойщиков, художник по костюмах Наталія Рудюк та композитор Олександр Бегма отримали премію за виставу Verba за мотивами драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки у постановці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.