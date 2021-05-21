Зеленський нагородив 20 українських військових, частину з них посмертно
Зеленський нагородив 20 українських військових
Фото з відкритих джерел
Вісьмох військовослужбовців було нагороджено посмертно
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 травня, видав указ про нагородження 20 українських військових за захист територіальної цілісності та суверенітету держави. Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Вісьмох військовослужбовців було нагороджено посмертно.
Так, орденом «За мужність» III ступеня були нагороджені:
- Віктор Гелебрант, молодший сержант (посмертно);
- Андрій Грабар, молодший сержант (посмертно);
- Герман Грасс, солдат;
- Ярослав Карлійчук, старший солдат (посмертно);
- Владислав Мороз, солдат (посмертно);
- Володимир Онопрієнко, старший солдат (посмертно);
- Олександр Пекур, старший солдат (посмертно);
- Андрій Теперик, старший солдат (посмертно);
- Денис Юшко, матрос (посмертно).
Медаллю «Захиснику Вітчизни» глава держави нагородив:
- Юрія Білика, лейтенанта;
- Костянтина Головецького, старшого сержанта;
- Артура Гончара, старшого солдата;
- Руслана Косенка, старшого солдата;
- Андрія Лук'яненка, старшого солдата;
- Максима Лук'янова, сержанта;
- Олександра Ляміна, прапорщика;
- Миколу Маніка, старшого лейтенанта;
- Іллю Норкіна, старшого солдата;
- Дмитра Самокишу, старшого лейтенанта запасу;
- Юрія Турчака, матроса.
Нагадаємо, на початку квітня Зеленський нагородив понад 50 українських військовослужбовців.